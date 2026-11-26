Villa General Belgrano inauguró su nuevo centro de salud con alta tecnología. La novedad radica en que el Hospital Privado de Córdoba gestionará las prestaciones médicas del centro municipal.

El municipio de Villa General Belgrano inauguró oficialmente su nuevo hospital municipal, ubicado en el centro de la ciudad cordobesa. Este moderno centro asistencial representa un cambio significativo en la oferta de salud local, ya que su gestión operativa de las prestaciones médicas estará a cargo del Hospital Privado de Córdoba. La ceremonia marcó el fin de una etapa de obras que se extendió durante cuatro años y medio.

Novedad en modelo de gestión sanitaria

La característica principal de esta nueva infraestructura es la alianza entre el sector público y el privado. El Hospital Privado Universitario de Córdoba asumió el compromiso de administrar los servicios médicos dentro de las instalaciones. Por su parte, el municipio conserva la responsabilidad de proveer la infraestructura física, el equipamiento médico de última generación, los insumos necesarios y la administración general del establecimiento. Este convenio inicial tiene una vigencia de un año, con la posibilidad de ampliarlo mediante prórrogas mutuas.

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Inversión y capacidad instalada

El edificio, que conserva el nombre del antiguo dispensario Arturo Illia, ocupa una superficie de 1.500 metros cuadrados cubiertos. Esta inversión permite atender a los aproximadamente 12 mil habitantes de la ciudad y gestionar el importante flujo turístico que recibe la zona. La construcción surgió como respuesta a una necesidad detectada durante la gestión municipal, a pesar de no formar parte inicialmente de la plataforma electoral original del intendente Santarelli, quien lleva siete años en la conducción del municipio.

Alta tecnología y servicios disponibles

La nueva planta cuenta con equipamiento médico de alta complejidad diseñado para ampliar la cobertura de la salud. Incluye guardia médica las 24 horas, un área de diagnóstico por imágenes con tecnología de punta, quirófano, sala de internación y consultorios externos. Los servicios de imagenología comprenden tomógrafo, mamógrafo, ecógrafo y equipos de rayos X, junto con un laboratorio de análisis clínicos completo. Esta dotación representa un salto cualitativo respecto a las prestaciones anteriores.

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Impacto en la salud pública y costos

El intendente Santarelli enfatizó que ningún residente perderá la atención gratuita que recibía en los dispensarios municipales. Los pacientes sin obra social mantendrán la gratuidad en las consultas y obtendrán acceso sin costo a análisis de laboratorio, radiografías, ecografías y tomografías. Para casos que requieran internación o cirugías mayores, se articuló un convenio con el Hospital Provincial Eva Perón en Santa Rosa de Calamuchita. Santarelli aclaró que el municipio debe garantizar el pago de los servicios independientemente de la recaudación, buscando recuperar gastos a través de las obras sociales y prepáidas.

Compromiso con la comunidad y futuro

La iniciativa fue descrita como el resultado del esfuerzo colectivo de la comunidad, agradeciendo a las instituciones y empresas que colaboraron mediante donaciones. El modelo elegido busca integrar el sistema sanitario público y privado con un enfoque centrado en la atención humana. Las negociaciones con las prestadoras de salud continúan para definir la cartilla completa de servicios que operarán en el nuevo centro, asegurando una continuidad en el cuidado de la salud para los vecinos de la zona.