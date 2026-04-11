Villa Crespo se Viste de Fiesta: Circuito Outlets con Descuentos de Hasta el 50%

El sábado 11 de abril, el barrio de Villa Crespo se convertirá en un paraíso de compras con el Circuito Outlets. Más de 80 locales ofrecerán descuentos de hasta el 50% en indumentaria, calzado, accesorios y más. El evento, promovido por el Gobierno de la Ciudad, incluirá música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia, creando una experiencia completa de compras y entretenimiento.

Este sábado 11 de abril, el vibrante barrio de Villa Crespo se prepara para recibir una jornada de compras excepcional con el esperado Circuito Outlets . La iniciativa, promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , promete transformar la zona en un bullicioso centro comercial a cielo abierto, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de explorar más de 80 locales con descuentos irresistibles.

Las rebajas, que podrán alcanzar hasta el 50%, abarcarán una amplia gama de productos, desde indumentaria y calzado hasta accesorios y artículos de marcas reconocidas. El evento se desarrollará en un horario extendido, desde las 15 hasta las 20 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de las ofertas y descubrir las novedades que los comercios tienen preparadas. El perímetro delimitado para el Circuito Outlets comprenderá las avenidas Scalabrini Ortiz, Córdoba, Juan B. Justo y Corrientes, facilitando un recorrido cómodo y accesible. Los organizadores han dispuesto un mapa digital interactivo para ayudar a los compradores a ubicar los locales participantes y planificar su ruta de compras de manera eficiente. \Más allá de las atractivas ofertas, el Circuito Outlets busca crear una experiencia completa que combine compras, entretenimiento y vida urbana. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo, con actividades complementarias que enriquecerán la jornada. Se espera música en vivo, a cargo de artistas locales, que ambientarán las calles y plazas con sus melodías. Se han previsto puestos de comida y bebida, donde se podrán degustar opciones gastronómicas variadas, desde aperitivos hasta platos más elaborados. Además, se organizarán juegos y sorteos para entretener a grandes y chicos, creando un ambiente familiar y divertido. La intención es convertir el evento en una celebración del comercio local y un punto de encuentro para la comunidad, donde los vecinos puedan disfrutar de una tarde diferente y descubrir las propuestas que ofrece Villa Crespo. La participación de los comercios es fundamental para el éxito de esta iniciativa, ya que son ellos quienes ofrecen los productos y las promociones que atraen a los compradores. \El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de esta propuesta, busca impulsar el comercio local y revitalizar la actividad económica en uno de los barrios con mayor concentración de outlets de la ciudad. El Circuito Outlets representa una oportunidad para que los comercios exhiban sus productos, atraigan nuevos clientes y aumenten sus ventas. Asimismo, es una excelente ocasión para que los vecinos y visitantes aprovechen las ofertas, descubran nuevas marcas y disfruten de un día de compras y entretenimiento. La iniciativa forma parte de un conjunto de acciones destinadas a fomentar el desarrollo del comercio local y a mejorar la calidad de vida en la ciudad. El evento se posiciona como una experiencia integral, donde el consumo se entrelaza con el disfrute y la interacción social. Se espera una gran afluencia de público, que contribuirá a dinamizar la zona y a fortalecer el vínculo entre los comerciantes y la comunidad. El Circuito Outlets en Villa Crespo promete ser un éxito, consolidando la reputación del barrio como un destino de compras de referencia en Buenos Aires





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