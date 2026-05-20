En tiempos donde muchas personas sienten que están atrapadas por la rutina, el pasado o sus propias decisiones, una frase de Sócrates, filósofo griego, sigue generando impacto porque plantean una idea poderosa: incluso en contextos difíciles, las personas conservan cierto margen para pensar y tomar decisiones. Después de sobrevivir al Holocausto, Frankl desarrolló gran parte de su pensamiento alrededor de una pregunta central: cómo algunas personas lograban conservar esperanza, dignidad y propósito incluso en situaciones extremas. A partir de esa experiencia, sostuvo que el ser humano no siempre puede controlar lo que le ocurre, pero sí puede decidir la actitud con la que enfrenta determinadas circunstancias.

Viktor Frankl , psiquiatra: "Todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier instante" (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)En tiempos donde muchas personas sienten que están atrapadas por la rutina, el pasado o sus propias decisiones, una frase de Sócrates, filósofo griego: "No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar" Décadas después, sus palabras siguen generando impacto porque plantean una idea poderosa: incluso en contextos difíciles, las personas conservan cierto margen para pensar y tomar decisiones.

Después de sobrevivir al Holocausto, Frankl desarrolló gran parte de su pensamiento alrededor de una pregunta central: cómo algunas personas lograban conservar esperanza, dignidad y propósito incluso en situaciones extremas. A partir de esa experiencia, sostuvo que el ser humano no siempre puede controlar lo que le ocurre, pero sí puede decidir la actitud con la que enfrenta determinadas circunstancias.

Especialistas en psicología explican que la frase de Frankl, sus errores, su entorno o las expectativas de otros, no pueden determinar completamente la actitud de una persona. Según la logoterapia, siempre existe algún nivel de libertad interior para reinterpretar experiencias, replantear el sentido de ciertas situaciones y tomar nuevas decisiones a lo largo de la vida.

Diversas investigaciones modernas respaldan la idea de que el cerebro mantiene cierta capacidad de adaptación durante toda la vida, fenómeno conocido como neuroplasticidad, pero sí posibles incluso en edades avanzadas. En redes sociales, muchas personas comenzaron a compartir la frase de Frankl vinculándola con cambios de trabajo, procesos de terapia, rupturas, mudanzas o decisiones personales importantes. La idea de estar "atrapados" en una versión fija de uno mismo





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viktor Frankl Libertad De Elegir Neuroplasticidad Logoterapia Holocausto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El estado de salud de Alex Márquez después del terrible accidente en el MotoGP de MontmelóEl español, que sufrió la fractura de una vértebra y de clavícula, dio tranquilidad después de haber sido sometido a una operación

Read more »

Pep Guardiola a ser descolgado de Manchester City después de Aston VillaNigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Read more »

Sorpresa en el fútbol: Colo Barco confirmó que cambiará de club después del MundialEl exfutbolista de Boca podría ser una de las novedades en el próximo mercado de pases, posterior al Mundial 2026.

Read more »

Trump posterga ataque a gran escala contra Irán después de reunión con reyes y líderesEl presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido posponer el ataque a gran escala contra Irán, que estaba programado para el martes, en base al 'muy aceptable' acuerdo que podría concretarse en breve y a las presiones de líderes árabes. Se espera que el acuerdo finalice las hostilidades y estabilice las operaciones en el estrecho de Ormuz.

Read more »