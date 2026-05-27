Viktor Frankl: El poder de tener una misión en la vida

La reflexión del psiquiatra Viktor Frankl sobre el propósito personal sigue vigente décadas después. Su frase sobre la conciencia de tener una misión en la vida empodera a millones, recordándonos que el sentido se encuentra en las pequeñas acciones diarias.

El reconocido psiquiatra austríaco Viktor Frankl dejó una reflexión sobre el propósito personal que, décadas después, sigue generando identificación en millones de personas. En una de sus frases más célebres, afirmó: "No hay nada en el mundo que empodere a una persona tanto como la conciencia de tener una misión en la vida".

Esta idea, extraída de su obra "El hombre en busca de sentido", ha resonado globalmente por la manera en que aborda el propósito, la motivación y el sentido personal. Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, desarrolló la logoterapia, una corriente psicológica que sostiene que encontrar sentido puede convertirse en una herramienta fundamental para atravesar crisis, dolor o incertidumbre.

Según su mirada, una de las motivaciones más profundas del ser humano es hallar un sentido que le dé dirección a la vida. En su experiencia en los campos, observó que quienes lograban conservar algún tipo de propósito o esperanza tenían mayores probabilidades de sobrevivir. A partir de ahí, concluyó que el sentido de vida no es algo fijo ni definitivo, sino que puede manifestarse de diferentes maneras para cada individuo, incluso en momentos simples o cotidianos.

En muchos casos, el problema aparece cuando las personas sienten que deberían tener una misión espectacular o extraordinaria, cuando en realidad el sentido también puede encontrarse en pequeñas acciones diarias, en el trabajo, en el amor o en el sufrimiento mismo. La frase de Frankl "A un hombre se le puede quitar todo menos la libertad de elegir su propio camino" encapsula su filosofía: la libertad interior es lo último que se pierde.

Lo importante, según él, es sentir que existe algo por lo cual avanzar o seguir construyendo. Esta perspectiva ha influido en la psicología moderna y en el desarrollo personal, recordándonos que el poder de encontrar un propósito reside en cada uno. En un mundo lleno de distracciones y crisis existenciales, las enseñanzas de Frankl cobran una relevancia especial, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia misión vital y cómo podemos empoderarnos a través de ella.

La conciencia de tener un propósito no solo nos motiva, sino que nos da fuerzas para enfrentar los desafíos más duros. Como él mismo escribió: "Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo". En última instancia, la lección de Frankl es que el sentido de la vida no se descubre, sino que se construye con cada elección y cada paso que damos





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viktor Frankl Propósito Personal Logoterapia Sentido De Vida Empoderamiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El periodista es consultado sobre sus relaciones personales y reacciona a los rumoresEl periodista respondió a las preguntas sobre sus relaciones personales, incluyendo sus detrчу con Nancy Duré y su relación con Andrea Bisso

Read more »

Investigación sobre el asesinato de Karina Gladys OcampoLa investigación sobre el asesinato de Karina Gladys Ocampo, una mujer de 49 años, se encuentra en marcha. Los investigadores creen que el sospechoso, un amigo del fallecido, le sugirió incendiar la casa para borrar evidencias y que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de humo.

Read more »

Mery del Cerro sobre su papel en Charlie y la fôbrica de chocolateLa actriz habla sobre su debut en el musical "Charlie y la fôbrica de chocolate" y su experiencia en la serie "Margarita" y como Jurada del programa de Real Ibiza Idol

Read more »

Qué dijo Thiago Almada sobre la posibilidad de jugar en RiverEl volante ofensivo arribó a la Argentina para sumarse a la concentración de la Selección y se refirió a los rumores que lo vinculan con el Millonario. ¿Es posible su llegada?

Read more »