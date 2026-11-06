Vigilia papal en Córdoba: cronograma, artistas y reglas para la vigilia del 9 al 10 de noviembre de 2026

Córdoba prepara la vigilia papal del 9 al 10 de noviembre de 2026 en Fadea con 21 artistas, música y oración antes de la misa del Papa León XIV. Descubre la programación y cómo acceder.

La ciudad de Córdoba se transformará en el epicentro de la fe y la cultura argentina cuando albergue la vigilia preparatoria para la histórica visita del Papa León XIV. Este evento masivo está programado para desarrollarse durante la noche del lunes 9 de noviembre y la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026, sirviendo como el principal acto de bienvenida antes de la misa pontificia.

La jornada, que comienza oficialmente a las 18 horas con la apertura de puertas en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), ofrecerá una experiencia espiritual y artística sin precedentes para los miles de peregrinos que esperan recibir al Santo Padre. El predio ubicado en Avenida Fuerza Aérea Argentina 5505 será el escenario donde convivirán la música, la oración y el encuentro comunitario bajo un cielo cordobés.

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Programación artística y espectáculos en Fadea

La organización ha presentado una grilla oficial que incluye la participación de veintiún artistas y agrupaciones de renombre nacional, garantizando una variedad cultural que abarca desde el cuarteto y el folclore hasta la música religiosa contemporánea. Entre los nombres confirmados para la noche destacan figuras icónicas como Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave y el grupo Q'Lokura, quienes llevarán sus propuestas escénicas y sonoras al escenario principal.

La programación está diseñada para resonar con una audiencia diversa, integrando no solo presentaciones musicales sino también coros, agrupaciones de danza y expresiones folclóricas que reflejan la identidad espiritual de la región. La iniciativa busca generar una participación federal, proyectando en pantallas gigantes imágenes de grupos juveniles provenientes de diferentes puntos del país para conectar a las comunidades antes de la ceremonia central.

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Requisitos de acceso y restricciones vigentes

Para garantizar la seguridad y el orden durante la vigilia, la organización ha establecido normativas estrictas sobre lo que los asistentes pueden y no pueden ingresar al predio. Está terminantemente prohibido el ingreso de carpas o elementos para instalar campamentos dentro de la zona, así como el uso de bebidas alcohólicas, objetos de vidrio, drones, velas sueltas y paraguas que no sean plegables.

La inscripción previa es un requisito indispensable para participar de la vigilia y permanecer en el lugar hasta la celebración de la misa. Los organizadores recomiendan encarecidamente que los peregrinos lleven elementos personales para descansar durante la noche, ya que las instalaciones no proveerán alojamiento. Quienes planeen asistir deben preparar su llegada con anticipación, teniendo en cuenta que el último tramo hasta el interior del predio deberá realizarse a pie.

Cronología de la misa y logística de movilidad

El clímax de la jornada será la misa presidida por León XIV, cuya celebración está prevista para las 10 horas del martes 10 de noviembre de 2026. Este acto constituirá el momento central de una visita que también incluirá un recorrido del papamóvil por la ciudad, un saludo oficial desde el balcón del Arzobispado y un encuentro íntimo en la Catedral de Córdoba, marcando la primera venida de un Papa a la provincia desde la llegada de Juan Pablo II en 1987.

La logística de transporte requiere una planificación detallada por parte de los visitantes. El Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella se encuentra a aproximadamente diez kilómetros del centro urbano, accesible mediante taxi, remís o servicios de traslado. La Terminal de Ómnibus, ubicada en la Bulevar Perón 380, recibe micros procedentes de todo el país, mientras que la estación de tren Mitre conecta con Retiro, pagando las pasajes con tarjeta SUBE.

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Para facilitar el acceso al predio de Fadea, el Gobierno de Córdoba habilitará un servicio de colectivos gratuitos exclusivamente para los días 9 y 10 de noviembre. Sin embargo, la recomendación oficial prioriza el desplazamiento a pie debido a la limitación de estacionamientos en la zona. Los accesos habilitados específicos se confirmarán más cerca de la fecha, con el objetivo de mantener flujos ordenados y evitar congestiones en la Avenida Fuerza Aérea Argentina al suroeste de la ciudad.