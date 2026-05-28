Vigilador en cuatriciclo atropella a joven tras presunto robo en Unicenter

Un guardia de seguridad persiguió en cuatriciclo a un joven sospechoso de robo en el estacionamiento de Unicenter, en Martínez, y lo atropelló causándole graves heridas. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y si hubo negligencia en la conducción.

Un vigilador de seguridad privada , en cuatriciclo, atropelló a un joven en el playón de estacionamiento del centro comercial Unicenter , ubicado en Martínez , partido de San Isidro, después de una presunta tentativa de robo.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad y es investigado por la Justicia bonaerense. Según fuentes de la causa, el hecho comenzó cuando el personal de seguridad del shopping fue alertado sobre la sustracción de un artículo. El sospechoso, un joven, salió corriendo del predio y un guardia en cuatriciclo lo siguió.

Durante la persecución en la zona de circulación peatonal del estacionamiento, el vehículo impactó contra el peatón, quien cayó al asfalto y sufrió graves heridas en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro y quedó internado bajo custodia policial, imputado por lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor. La fiscal María Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne, lidera la investigación y ha ordenado medidas para reconstruir la secuencia completa del episodio.

La Justicia busca determinar si hubo una maniobra imprudente por parte del vigilador o si el atropello fue accidental. Se analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad y se peritará el cuatriciclo involucrado. El caso plantea interrogantes sobre los protocolos de actuación de personal de seguridad privada en situaciones de presunta delincuencia y el uso de vehículos en espacios compartidos con peatones





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