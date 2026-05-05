Videos impactantes complican al novio de Rocío Alvarito, la joven caída del balcón

La justicia encontró en el celular de Rocío Alvarito videos que revelan violencia de género antes de su muerte, poniendo en tela de juicio la declaración de su novio, Marcos Ariel García.

La investigación sobre la trágica muerte de Rocío Alvarito , la joven que falleció tras caer desde el balcón de su departamento durante una acalorada discusión con su pareja, ha dado un giro impactante con el descubrimiento de nuevos y perturbadores elementos.

La justicia, tras acceder al teléfono celular de la víctima, ha encontrado una serie de videos grabados por Rocío en los momentos previos a su muerte, los cuales complican significativamente la situación legal de Marcos Ariel García, el principal sospechoso en el caso. García había declarado inicialmente ante las autoridades que la caída de su novia fue un acto voluntario, afirmando que él había intentado, sin éxito, evitarlo.

Sin embargo, el contenido de los videos recuperados del dispositivo móvil de Rocío contradice esta versión, revelando una escalofriante realidad de violencia y desesperación. En las grabaciones, se escucha a la joven denunciar haber sido víctima de violencia de género justo antes de la caída. Repetidamente, mientras filma a García caminando por el departamento, Rocío exclama “Ahí está el violento, ahí está el violento”.

Con la voz entrecortada por el llanto y visiblemente agitada, le reprocha a su pareja: “Mirá lo que hiciste”. La joven documenta los destrozos causados durante la discusión, señalando la puerta del dormitorio, que ha sido derribada y se encuentra en el suelo, y mostrando las marcas en su brazo, producto de la agresión.

“Mirá cómo me marcó toda”, dice Rocío, dirigiendo la cámara de su celular hacia su cuerpo. La joven establece un paralelismo escalofriante con la figura paterna, afirmando: “Igual que el padre, violento, maltratador, igualito”. Los videos, obtenidos inicialmente por el portal platense El Día, también muestran a García caminando por la casa, hablando por teléfono y recogiendo ropa en una bolsa, aparentemente ajeno a la angustia y el terror que estaba viviendo Rocío.

Los investigadores consideran que la joven se encontraba retenida contra su voluntad, en una situación de violencia preexistente, y que, en un intento desesperado por escapar, intentó salir por el balcón, una maniobra que lamentablemente le costó la vida. La investigación ha revelado que, aunque no existían denuncias formales registradas ante las autoridades, el entorno cercano de Rocío Alvarito era consciente de la existencia de antecedentes de violencia en la relación.

Se describe la relación como tóxica y conflictiva, y se sabe que Rocío había expresado en varias ocasiones su deseo de poner fin al vínculo con García. La situación se agrava al considerar que la joven se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema, atrapada en un ciclo de violencia del que parecía no poder escapar.

Los videos recuperados del celular de Rocío no solo proporcionan evidencia crucial para la investigación, sino que también ofrecen un testimonio desgarrador de la realidad que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia de género. La desesperación y el miedo que se reflejan en las imágenes son un llamado de atención sobre la necesidad de abordar este problema de manera integral y efectiva.

La familia de Rocío Alvarito, devastada por la pérdida, ha solicitado formalmente que la causa sea recaratulada como homicidio agravado por el contexto de violencia de género, argumentando que la muerte de la joven no fue un accidente, sino el resultado de una escalada de violencia que culminó en una tragedia. La fiscalía, ante la contundencia de las pruebas obtenidas, está considerando seriamente la solicitud de la familia y evalúa la posibilidad de modificar la calificación legal del delito.

La actual carátula de la causa es “abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada”, pero la evidencia presentada sugiere que la intención de García pudo haber sido causar daño a Rocío, lo que podría configurarse como un homicidio agravado. La investigación continúa en curso, con el objetivo de recabar más testimonios y pruebas que permitan esclarecer completamente las circunstancias de la muerte de Rocío Alvarito y determinar la responsabilidad de Marcos Ariel García.

Se están analizando las comunicaciones de ambos involucrados, así como las posibles conexiones con otros casos de violencia de género en la zona. El caso ha generado una gran conmoción en la sociedad argentina, reavivando el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección de las víctimas de violencia de género, y de garantizar que los agresores sean llevados ante la justicia y rindan cuentas por sus actos.

La muerte de Rocío Alvarito se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia machista y un recordatorio de la importancia de escuchar y creer a las víctimas





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