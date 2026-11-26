El actor chileno se preocupa por la conducta de sus hijos y la relación distante con China Suárez, mientras descarta el embarazo de Wanda Nara.

El actor chileno Benjamín Vicuña manifiesta una profunda preocupación respecto de la conducta de sus hijos y la influencia que podría estar teniendo su expareja, China Suárez, y su actual relación con Mauro Icardi. Esta inquietud fue revelada durante la participación de Vicuña en el programa de Ana Rosenfeld, donde se abordaron detalles sobre su vínculo familiar actual y la distancia emocional que mantiene con la actriz.

Distancia emocional con China Suárez

Benjamín Vicuña afirmó que actualmente la relación con China Suárez está completamente distante y no existe comunicación directa entre ambos. El actor explicó que no hay interlocución inmediata, lo que refleja la separación definitiva de sus dinámicas personales tras el fin de su unión sentimental. Esta falta de contacto directo es un punto clave en la situación actual de la familia.

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Preocupación por la educación de los niños

El intérprete señaló que su hijo Benjamín siente que los chicos han cambiado sus formas de comportamiento y que ahora se muestran maleducados. Vicuña explicó que a él le cuesta ubicar estas nuevas actitudes, ya que las atribuye directamente a la influencia de su padre, Mauro Icardi, en determinadas situaciones que el actor ha observado. Esta preocupación por la educación de los menores es el foco central de sus declaraciones recientes.

Antecedentes conflictivos y advertencias

La relación entre los ex pareja también estuvo marcada por episodios de alta tensión pública. Vicuña recordó el fuerte momento cuando China Suárez publicó un mensaje calificándolo como "el padre del año" mientras cuestionaba una supuesta adicción. El actor declaró explícitamente que no quiere que sus hijos sean parte de esa disputa mediática ni de las controversias que rodean su vida privada.

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Además, surgieron detalles sobre un enfrentamiento entre Wanda Nara y la actriz. Se menciona que una frase de la empresaria generó inquietud al sugerir que, si los ex supieran las situaciones que viven los hijos, lo judicializarían. Este comentario puso en evidencia las tensiones legales y personales que rodean la crianza de los menores en este contexto de alta visibilidad mediática.

En otro orden de cosas, Vicuña aclaró su asistencia a una fiesta organizada por sus amigos Naty y Ever. El actor desmintió rumores sobre un casamiento, confirmando que fue simplemente un cumpleaños. Destacó que fue un evento hermoso y que su presencia se debió al cariño que le profesa a los anfitriones, restándole importancia a la presencia de la actriz en el evento.

Sobre su vida personal en la Argentina, Benjamín Vicuña sostuvo que reside allí por lo más importante: sus hijos. El actor afirmó que estar en Argentina no es un esfuerzo, sino lo que corresponde para mantener el vínculo con sus hijos. Aclaró que, aunque en Chile le dicen que debe estar allí, él prioriza su presencia en el país donde se encuentra su familia nuclear y sus responsabilidades paternales.