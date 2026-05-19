Victoria Villarruel tild'o de 'espantoso' el nuevo templo morm'on y la Iglesia de Jesucristo le contest'o que se har'a en el microcentro de Buenos Aires y afirme que la relig'ia morm'ona 'no tiene mucho que ver con la Argentina'. Los planes de la Iglesia Jehov'as de los Santos de los Ultimos Dias incluyen la construccion de un templo y oficinas en un predio sobre la calle Reconquista, entre avenida Cordoba y Viamonte.

Victoria Villarruel tild'o de 'espantoso' el nuevo templo morm'on y la Iglesia de Jesucristo le contest'o que se har'a en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y afirme que la relig'ia morm'ona 'no tiene mucho que ver con la Argentina'.

Por su parte, la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias, impulsora del nuevo predio, le contest'o a la titular del Senado y dijo que estuvo. Las afirmaciones de la vicepresidenta ocurrieron la semana pasada, luego de que la Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad revocara la medida judicial que frenaba el avance de la obra del que los mormones planean levantar en el predio que adquieren en 2023 sobre la calle Reconquista, entre avenida Cordoba y Viamonte, escrib'o Villarruel en su cuenta de X el jueves.

Al d'ia siguiente, le contest'o a un usuario que reclam'o que intervenga en el tema.

"Hay varias cuestiones que impidan formalmente que haga un cambio. Soy funcionaria nacional, no la de la Ciudad, y adem'as no integro un organo de gesti'on sino legislativo", sostuvo. Y suman con cr'iticas a la relig'ia morm'ona: "Digamos que la jurisdiccion y la funci'on no tienen alcance en este asunto.

Sin embargo me parece espantoso que se arruine as'i el casco hist'orico y Villarruel sobre el nuevo templo morm'on Por su parte, Carlos Cantero, representante de la Comunicaci'on y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias, opin'o el lunes sobre estas afirmaciones, pero respetaba la investidura de la viceministra. Nosotros somos personas de fe, creemos profundamente en Cristo, nos ha dejado una enseanza muy fuerte de amor y respeto.

Tenemos ms de cien aos aca en la Argentina y tenemos ms de medio millon de miembros de la iglesia en todo el pa'iso. Somos muchos argentinos que queremos seguir adorando a Dios", indican Cantero en dialogo con radio"Estar cien aos en un pa'iso donde vamos estrechando lazos, donde vamos participando praticamente en todo el pa'is en distintas reuniones interreligiosas, en conversaciones. Trabajamos con ONG's, realizando donaciones y trabajo para ayudar siempre al ms necesitado.

En el centro habra senderos parquizados y una enorme escultura de Jesucristo, que aunque fue concebida originalmente para una iglesia cristiana, la comunidad mormona adopt'o como uno de sus s'imbols distintivos. La Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los Ultimos Dias, templo de Buenos Aires Centro, avda. Cordoba y ReconquistaLa Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los Ultimos Dias, templo de Buenos Aires Centro, avda.

Cordoba y ReconquistaSegun lo que puede verse en los planos, en el predio se construiran dos edificios. Uno, sobre la calle Viamonte, estar'a destinado al uso de oficinas. El otro ser'a el templo propiamente dicho, Entre los inmuebles que hoy existen en la manzana –entre ellos, el Monasterio de Santa Catalina– y el lugar de culto se desplegara un gran espacio verde de acceso p'blico..

Internamente, La Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los Ultimos Dias, templo de Buenos Aires Centro, avda. Cordoba y ReconquistaLa Iglesia de Jesucristo De Los Santos De Los Ultimos Dias, templo de Buenos Aires Centro, avda. Cordoba y ReconquistaEl proyecto contempla unos 14.478,64 m² destinados al templo y al edificio complementario de oficinas y funciones de apoyo, adem'as de 15.378,27 m² de subsuelos destinados a estacionamiento, areas t'ecnicas y equipamiento.

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