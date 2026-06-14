Victoria Villarruel's Memes Against Manuel Adorni

Victoria Villarruel, the Vice President of Argentina, shared a meme on Instagram targeting Manuel Adorni, the Minister Coordinator, for his cryptocurrency investments in his declaration of assets. The meme features an image of Silvio Soldan, a famous presenter of the show "¿Y si esta semana te toca a vos?" ("And if this week it's your turn?"). The post comes after a long series of questions from the Chamber President about Adorni.

"¿Y si esta semana te toca a vos? ", el irónico posteo de Victoria Villarruel sobre las criptomonedas de Manuel Adorni A través de un meme en Instagram, con la imagen de Silvio Soldán, la vicepresidenta apuntó otra vez contra el jefe de Gabinete por los datos de su declaración jurada.

Victoria Villarruel y el irónico meme que compartió contra Manuel Adorni. Con una imagen de Silvio Soldán -histórico presentador del"¿Y si esta semana te toca a vos?

", quien días atrás presentó sus nuevas declaraciones juradas para los períodos 2024 y 2025 en las que afirmó que había hecho parte de su fortuna a través de inversiones en criptomonedas. La publicación se suma a otra larga serie de cuestionamientos de presidenta de la Cámara alta al ministro coordinador.

El miércoles, mientras Adorni estaba dando sus explicaciones en-y a minutos de la presentación de su declaración jurada-, Villarruel ya había lanzado una ironía en la respuesta a un usuario de X que le pedía un saludo de cumpleaños.

"Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitosPoco después, y tras saberse que Manuel Adorni planeaba presentarse a dar su informe de gestión en el Senado durante el mes de julio,El posteo que hizo Victoria Villarruel en la madrugada de este domingoZago sobre Adorni y su interpelación: "Daremos quórum porque nos sentimos muy tomados de boludos, pero seguro cae antes de la sesión





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