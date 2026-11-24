Cómo las deudas familiares y la necesidad económica llevaron a Victoria Villarruel a iniciar su carrera en los medios, graduándose en ciencias políticas mientras debutaba en pantalla.

La trayectoria profesional de Victoria Villarruel en los medios de comunicación no surgió de una vocación inicial, sino como una respuesta inmediata a una severa crisis financiera familiar. Tras la muerte de su padre, quien era un fumador empedernido que consumía hasta tres paquetes de cigarrillos por día, la situación económica de la familia quedó comprometida sin seguro de vida y con deudas pendientes de pago. Este contexto de vulnerabilidad económica fue el detonante que la llevó a aceptar una oportunidad laboral en el sector televisivo, aunque la televisión no figuraba en sus planes iniciales.

El llamado laboral tras la pérdida familiar

Un mes después del fallecimiento de su progenitor y tras completar el período de duelo, Villarruel recibió una llamada inesperada. Un directivo del canal la citó para consultar sobre el estado de su familia y ofrecerle una prueba en el noticiero. La intención de la gestión era que la presentadora no desapareciera de la pantalla y mantenerla vinculada al programa principal. Aceptó la propuesta impulsada por la necesidad de vivir y generar ingresos, ya que la pérdida del sostén familiar había dejado a su madre en una posición económica precaria.

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De la calle al estudio: primeros pasos en medios

Para realizar los primeros ensayos, la dirección del canal le facilitó una cámara en formato VHS. Villarruel acompañó a los equipos periodísticos realizando notas de campo y preguntas en coberturas externas. Aunque comenzó con equipos básicos, su hábito diario de leer los diarios que llegaban a su casa por el trabajo de su padre le brindó una sólida base informativa. En una entrevista posterior, ella misma manifestó sobre este rápido descubrimiento de su vocación: 'Había que vivir de alguna manera. Al toque me enamoré... Al mes dije: Esto es lo mío'.

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Requisitos académicos y formación paralela

Sin embargo, la oportunidad profesional incluyó un requisito obligatorio impuesto por la dirección del canal desde el primer día. Villarruel debió cumplir con la exigencia de finalizar sus estudios universitarios. Completó seis años de cursada para graduarse como licenciada en Relaciones Internacionales y obtener el título de bachiller en Ciencia Política. Esta formación académica fue indispensable para acceder al puesto y desarrollar su labor en la pantalla con la solidez intelectual que el medio requería.

Debut oficial y consolidación en el medio

El debut oficial de Victoria Villarruel en pantalla se produjo en marzo de 1987, marcando el inicio formal de su carrera pública. En esa ocasión, pronunció una presentación que había memorizado cuidadosamente para la oportunidad. Este evento no solo representó su entrada a la televisión, sino también la consolidación de un camino profesional que, aunque iniciado por necesidad, se transformó en su vocación principal. La combinación de su formación académica y su experiencia temprana en coberturas de campo sentó las bases de su estilo periodístico.