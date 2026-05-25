Victoria Villarruel destaca logros del Senado y perfila su futuro político

La vicepresidenta muestra los resultados de su gestión en el Senado, reduce la nómina de agentes, y refuerza su presencia en la agenda provincial mientras se plantea un posible salto a la política electoral, todo en medio de una economía desafiante y tensiones internas con el presidente.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ha decidido volver a poner el foco en su gestión al frente del Senado, resaltando una serie de logros que, según sus colaboradores más cercanos, la posicionan como una figura nacionalista, católica y productivista.

En los últimos dos años y medio, la Cámara alta habría reducido su nómina de agentes de 4 583 en diciembre de 2023 a 3 583 en marzo de 2024, una disminución conseguidamente mediante controles de asistencia, planes de retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, renuncias y cesantías por inasistencias. Además, la vicepresidenta ha enfatizado su presencia constante en la agenda provincial, viajando a distintas regiones para reunirse con gobernadores y captar de primera mano el pulso de la economía, una estrategia que contrasta con la tendencia del presidente a centrarse en viajes al exterior y en alianzas con la derecha global.

Estos desplazamientos y contactos locales son presentados como una forma de equilibrar la política nacional, ofreciendo una “contracara” al estilo de gobierno de Milei y subrayando la proximidad de Villarruel al pueblo argentino





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