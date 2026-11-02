Victoria Camps exige recuperar la disciplina escolar para frenar el uso de celulares

La filósofa Victoria Camps advierte sobre la pérdida de disciplina en las aulas y su vínculo con el uso de celulares, proponiendo límites claros como base educativa.

La filósofa española Victoria Camps ha centrado su análisis reciente en la urgente necesidad de restablecer la disciplina dentro del sistema educativo contemporáneo. En una entrevista concedida al programa Vidas Ajenas, la catedrática emérita de 85 años señaló que la educación actual se ha vuelto excesivamente amable, lo cual ha derivado en una desvalorización de los límites académicos por temor a causar traumas en los estudiantes.

Crítica a la permisividad en las aulas

Victoria Camps afirmó directamente que la sociedad ha perdido la disciplina en las aulas y que esta ausencia tiene consecuencias negativas directas en la calidad de la educación. La pensadora argumenta que educar no consiste únicamente en acompañar los deseos de los jóvenes, sino que implica transmitir criterios sólidos, establecer fronteras claras y enseñar que no todas las decisiones deben responder a los caprichos momentáneos de cada individuo.

Also read Weghorst brilla con hat-trick en la victoria 9-0 del Twente sobre Excelsior

La experta cuestionó la definición de libertad entendida exclusivamente como la posibilidad de hacer lo que uno desea siempre que no esté prohibido por la ley. Camps explicó que esa concepción de libertad negativa es insuficiente si no va acompañada de una reflexión profunda sobre las propias decisiones y sus consecuencias posteriores, advirtiendo que dejarse llevar sin criterio equivale a ir a la deriva.

Influencia digital y modelos adultos

Cuando las familias y las instituciones educativas dejan de ofrecer referencias morales claras, otros espacios digitales ocupan ese vacío educativo. Victoria Camps advirtió que redes sociales, publicidad, influencers y el entorno digital se convierten rápidamente en ámbitos principales de aprendizaje e imitación para las nuevas generaciones, desplazando el rol formativo tradicional de los adultos.

Advertisement

La filósofa retomó las ideas de Aristóteles para subrayar que los jóvenes imitan a los adultos en aquello que consideran digno de ser copiado. Por esta razón, los comportamientos cotidianos de las personas mayores funcionan como modelos primarios para las nuevas generaciones, haciendo esencial que estos adultos ejerzan un liderazgo ejemplar en lugar de delegar la formación ética en plataformas algorítmicas.

Desafíos de confianza y desigualdad social

Victoria Camps señaló que la confianza social se deteriora significativamente cuando las palabras no coinciden con los hechos y las promesas institucionales no se cumplen. Durante la pandemia, la especialista puso el foco en las contradicciones de una sociedad marcada por la desigualdad, recordando que muchos trabajos considerados esenciales fueron los peor remunerados, evidenciando la distancia entre el reconocimiento social y las condiciones económicas reales.

A pesar de estas críticas estructurales, la catedrática no trazó un panorama sin salida ni desesperanza. Camps sostuvo firmemente que un mundo sin esperanza no es un mundo humano y remarcó que es posible reconstruir los vínculos sociales y recuperar la confianza entre las personas mediante la asunción de responsabilidades compartidas y la formación de criterio propio ante los desafíos actuales.