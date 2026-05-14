Viceministro de Economía: 'El programa económico atraviesa un momento en el que todas las piezas están empezando a armar el mejor panorama que ha tenido la Argentina en décadas para tener crecimiento alto y de largo plazo'

El viceministro de Economía, José Luis Daza, planteó que el programa económico atraviesa un momento en el que todas las piezas están empezando a armar el mejor panorama que ha tenido la Argentina en décadas para tener crecimiento alto y de largo plazo. Daza habló ante empresarios en un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba y repasó que la economía argentina fue, entre todas las del mundo, la que pasó 'más tiempo en recesión', además de registrar alta volatilidad, defaults recurrentes e inflación persistente. 'El centro de esto estaba en la incapacidad de controlar el gasto fiscal', subrayó e insistió en la importancia de haber alcanzado el 'orden de las cuentas públicas' en los primeros meses de gestión libertaria.

El viceministro de Economía , José Luis Daza, planteó que el programa económico atraviesa un momento en el que todas las piezas están empezando a armar el mejor panorama que ha tenido la Argentina en décadas para tener crecimiento alto y de largo plazo.

Los conceptos del funcionario van en la misma línea que los que planteó su jefe, Luis Caputo, quien sostuvo que los próximos 18 meses serán 'los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas'. Daza habló ante empresarios en un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En el encuentro también repasó que la economía argentina fue, entre todas las del mundo, la que pasó 'más tiempo en recesión', además de registrar alta volatilidad, defaults recurrentes e inflación persistente.

'El centro de esto estaba en la incapacidad de controlar el gasto fiscal', subrayó e insistió en la importancia de haber alcanzado el 'orden de las cuentas públicas' en los primeros meses de gestión libertaria. Daza destacó que también es clave haber logrado la aprobación de reformas como la ley laboral y la de glaciares para seguir 'fomentando la creación de puestos de trabajo y la llegada de nuevas inversiones al país'.

Enumeró que hay 14 proyectos aprobados en el RIGI que 'representan más de US$27.000 millones' y agregó: 'Tenemos más de 36 proyectos presentados con US$100.000 millones'. Planteó que, 'ante el shock externo, no se rompió con el esquema cambiario y se mantuvieron las bandas'. En su presentación indicó que, desde enero de este año, la tasa de interés cayó 25 puntos, 'lo que va a ayudar a sanar al resto del sistema financiero y al restablecimiento del crédito'.

Respecto de la acumulación de reservas, Daza señaló que la Argentina está comprando divisas 'a una velocidad equivalente a US$20.000 millones al año'. Para el viceministro, la Argentina tiene 'el desafío de seguir el camino de los países que se abren al mundo para continuar prosperando'. Se han bajado aranceles y eliminado miles de trabas de importación y exportación. Nos estamos abriendo al mundo y está dando resultados.

Enfatizó el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al programa económico y graficó que el desembolso inicial equivalente al 70% del acuerdo reflejaba la confianza del organismo en 'la magnitud y velocidad' del ajuste aplicado por el Gobierno. El organismo confirmó este jueves que la próxima semana su directorio ejecutivo mantendrá una reunión para tratar la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y que, de ser aprobada, habilitará el desembolso de US$1000 pautado para esta etapa del programa.

Después de la reunión se procederá a la habitual publicación de documentos, como el informe del staff, que contendrá muchos detalles





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