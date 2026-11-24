Veteranos del CECIM de La Plata visitaron el Cementerio de Darwin para rendir tributo a la selección argentina con una camiseta firmada por Messi y una bandera de protesta.

Integrantes del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), con sede en La Plata, realizaron una visita conmemorativa al Cementerio de Darwin. Durante el traslado, los veteranos del conflicto bélico depositaron un tributo singular frente a las tumbas de los compañeros caídos. El gesto consistió en llevar una réplica de la camiseta de la Selección Argentina, vestimenta utilizada por el equipo bajo la dirección de Lionel Scaloni para obtener la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Simbolismo de la camiseta firmada por Messi

El obsequio enviado al lugar de descanso de los héroes de guerra incluía la indumentaria deportiva firmada personalmente por Lionel Messi. Este detalle fue destacado como un acto de reconocimiento directo al capitán del equipo nacional. Los participantes del viaje enfatizaron el valor simbólico de presentar la remera en un sitio tan emblemático para la comunidad de ex combatientes. La acción buscaba vincular el triunfo deportivo reciente con la memoria histórica de quienes defendieron la soberanía.

Also read Hitos Históricos: Darwin, Piglia, Kusturica y Más Eventos del 18 de Febrero

Bandera inspirada en la sábana de Atlanta

Junto a la vestimenta deportiva, el grupo desplegó una bandera que imitaba la famosa sábana de hotel utilizada en julio durante la semifinal disputada en el estadio de Atlanta. Dicho textil portaba la inscripción oficial "Las Malvinas son argentinas" y fue llevado al recinto deportivo de manera discreta por hinchas del conjunto nacional. La decisión de traer esta réplica al cementerio militar respondía a un contexto de prohibiciones gubernamentales en Estados Unidos.

La gestión del presidente Javier Milei fue mencionada por los asistentes en relación con la complicidad permitida durante aquel acto de protesta. La presencia de la bandera en Darwin reafirmaba un mensaje político claro dirigido a la comunidad internacional. Los veteranos utilizaron el textil como un vehículo para denunciar las restricciones y reafirmar la posición territorial argentina.

Advertisement

Perspectivas de los líderes del grupo CECIM

Ernesto Alonso, quien encabezó la delegación, formuló un discurso centrado en el homenaje a los caídos y al éxito deportivo reciente. Alonso describió el Cementerio de Darwin como el lugar donde reposan los únicos héroes de guerra verdaderos para el grupo. El conductor expresó su deseo de brindar un sentido reconocimiento a la Selección Argentina por la victoria de 2 a 1 frente a Inglaterra.

La comparativa establecida por Alonso vinculó el logro actual con el triunfo histórico de 1986 liderado por Diego Maradona. Además de los futbolistas, el grupo extendió su gratitud hacia el cuerpo técnico y a los utileros de la albiceleste. Se reconoció de manera especial la labor de Luis Martín, descrito por los veteranos como un amigo cercano del grupo.

Impacto político y reconocimiento a Giovanni Lo Celso

El viaje también sirvió para agradecer públicamente a Giovanni Lo Celso, jugador responsable de exhibir la bandera blanca en el estadio de Atlanta. Alonso calificó la acción de Lo Celso como un acto valiente que desafió al poder establecido y generó una respuesta global. Los veteranos afirmaron que este gesto político les había ganado el corazón de toda la nación argentina.

La presentación final de la remera y la bandera frente a las lápidas cerró la ceremonia con un mensaje de orgullo colectivo. Los asistentes consideraron que la selección había demostrado al mundo una postura histórica sin precedentes en décadas recientes. El evento consolidó el vínculo entre el deporte de alto rendimiento y la reivindicación soberanista en el cementerio de Darwin.