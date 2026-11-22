Max Verstappen critica la actitud de George Russell y celebra su caída. El neerlandés asegura que el británico está por debajo de su nivel en el duelo actual.

Max Verstappen emitió una respuesta contundente a las críticas de George Russell tras imponerse en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto de Red Bull calificó el nivel de su rival de Mercedes como inferior al suyo propio y rechazó las acusaciones sobre un incidente ocurrido en las prácticas.

Respuesta Directa a las Críticas de Russell

Verstappen desestimó los comentarios del piloto británico asegurando que Russell habla demasiado fuera de la pista. Para el neerlandés, las palabras de su competidor no tienen impacto porque están por debajo de su nivel actual. Este enfrentamiento verbal ocurre después de que Russell responsabilizara a Verstappen de un toque durante la tercera sesión de prácticas libres del viernes.

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Detalles del Incidente en Pista

El conflicto entre ambos pilotos se intensificó en la carrera, donde protagonizaron un duelo con múltiples cambios de posición. Verstappen mantuvo el liderazgo, pero el momento decisivo llegó a dos vueltas del final. George Russell intentó adelantar a su compañero Kimi Antonelli, bloqueó las ruedas y chocó contra el muro.

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Reacción Ante el Error Competitivo

Max Verstappen admitió sentir satisfacción al ver por sus espejos el error del británico. El ganador declaró que el incidente fue fantástico y que su día mejoró notablemente. Cruzar la meta en primer lugar, su cuarta victoria de la temporada, completó su día positivo. Russell terminó noveno, perdiendo la oportunidad de subir al podio.

Contexto del Campeonato de Pilotos

La situación actual del campeonato beneficia a la escudería de Verstappen. Kimi Antonelli lidera la clasificación general. Por su parte, George Russell fue superado por Lewis Hamilton, quien suma 267 unidades. Russell bajó al cuarto lugar con 264 puntos, empatado con Lando Norris. Este resultado reafirma la dominance del neerlandés en la competición actual.