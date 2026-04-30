Verisure lanza PreSense™: La revolución predictiva en seguridad

Verisure presenta PreSense™, un sistema de seguridad innovador que utiliza tecnología predictiva para anticipar y prevenir riesgos antes de que ocurran, marcando un nuevo estándar en la industria.

La industria de la seguridad ha dado un paso revolucionario con el lanzamiento de PreSense™, la nueva solución de Verisure que integra tecnología predictiva para prevenir situaciones de riesgo antes de que ocurran.

A diferencia de los sistemas tradicionales que actúan en respuesta a un incidente, PreSense™ se enfoca en la anticipación, marcando un hito en el sector según Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de la compañía. Este avance posiciona a Verisure, líder en alarmas monitoreadas, como pionera en innovación, combinando tecnología de vanguardia con una sólida experiencia operativa. El sistema se distingue por su enfoque integral, que opera en múltiples niveles de protección coordinados.

Inicialmente, disuade a posibles intrusos mediante una placa de advertencia visible. Luego, emplea sensores avanzados para detectar movimientos sospechosos en áreas críticas, seguidos de una verificación en tiempo real por parte de la Central Receptora de Alarmas. Si se confirma una intrusión, se activa ZeroVision, un dispositivo que reduce la visibilidad en el espacio para obligar al intruso a retirarse.

Cada fase está diseñada para actuar desde el primer signo de amenaza y evitar que el riesgo se materialice, como explicó Beltrán Rubinos. Uno de los aspectos más destacados de PreSense™ es su capacidad de respuesta casi instantánea. Actuar en menos de 30 segundos puede ser decisivo para prevenir robos o minimizar pérdidas, según el ejecutivo. Esta rapidez permite intervenir en el momento crítico, reduciendo el impacto de cualquier incidente y fortaleciendo la protección del usuario.

El desarrollo de PreSense™ incorpora inteligencia artificial y modelos de análisis predictivo que elevan los estándares del sector. Florencia Tsuji, directora general de Verisure Argentina, destacó que ahora es posible anticipar riesgos y responder con mayor precisión. La tecnología se basa en datos y en la experiencia de equipos especializados, optimizando la toma de decisiones ante cada alerta. Aunque la innovación tecnológica es clave, la compañía enfatiza que el servicio se sustenta en profesionales altamente capacitados.

Tsuji subrayó que las personas son el mayor activo, complementando la tecnología para ofrecer respuestas efectivas en situaciones complejas. Esta combinación permite un servicio más confiable, cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente. La propuesta también incluye mejoras en la experiencia del usuario, con un panel de control renovado, un botón S.O. S y la app My Verisure, que permite gestionar la seguridad en tiempo real desde cualquier lugar.

Los usuarios pueden monitorear sus propiedades con mayor control y facilidad. Con este lanzamiento, Verisure impulsa un cambio de paradigma, pasando de la reacción a la anticipación. Tsuji concluyó que están elevando el nivel de la seguridad hacia un modelo más proactivo e inteligente.

En un contexto donde la prevención es cada vez más valorada, Verisure, con más de 35 años de trayectoria, ofrece a través de PreSense™ una solución que combina tecnología, rapidez y eficiencia para enfrentar los desafíos actuales





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