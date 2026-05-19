Verificación centralizada de ARCA: consecuencias y procedimientos

El proceso de verificación centralizado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede tener consecuencias fiscales a largo plazo y se realiza mediante procedimientos cruzando información propia, declaraciones juradas y datos de terceros. La ARCA verifica si la persona no supera los parámetros de ingresos totales y patrimonio total y si no califica como gran contribuyente nacional, verificados al 31 de diciembre del año anterior.

El proceso de verificación centralizado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comienza con una notificación digital y puede tener consecuencias fiscales a largo plazo.

La verificación se realiza mediante procedimientos cruzando información propia, declaraciones juradas y datos de terceros. Sin embargo, el alcance real del control es más amplio de lo que sugiere la descripción. La ARCA verifica si la persona no supera los parámetros de ingresos totales y patrimonio total y si no califica como gran contribuyente nacional, verificados al 31 de diciembre del año anterior.

Además, la instrucción interna prevé procedimientos centralizados de verificación con datos obrantes en las bases del organismo, información declarada por el propio contribuyente y datos suministrados por terceros mediante regímenes informativos. El otro plano, diferente y más delicado, es la verificación de la consistencia en la Declaración Jurada Simplificada y en las ganancias.

La clave no es solo la norma, sino cómo actúe la área operativa de la ARCA para distinguir correctamente entre un verdadero incumplimiento de los requisitos de acceso, una inconsistencia meramente explicable y una auténtica discrepancia significativa en Ganancias. Si la ARCA detecta una inconsistencia, notifica al contribuyente y le da un plazo de 15 días hábiles administrativos para formular aclaraciones, rectificaciones o descargos.

Ese plazo puede ser más corto de lo que parece y conviene hacer una presentación breve, pero técnicamente ordenada, con una explicación clara del error o de la interpretación incorrecta de ARCA, un cuadro de conciliación entre el dato observado y el dato correcto y la documentación respaldatoria. La situación puede ser compleja porque la reglamentación considera ingresos totales y hay conceptos que pueden generar discusión.

La prueba útil es identificar si la observación se vincula con ingresos, patrimonio, calificación como gran contribuyente o con alguna inconsistencia en la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias del período fiscal base. Si la inconsistencia está en el patrimonio, la documentación debería probar titularidad, valuación y composición de los bienes. Si está relacionada con la consistencia en la Declaración Jurada Simplificada, la conciliación documental suele ser lo más efectivo





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