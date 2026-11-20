Este viernes se conoce la sentencia en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz. Conoce los detalles del conflicto, la internación psiquiátrica y los hechos del 12 de julio en Villa Lugano.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires emitió su resolución este viernes en el caso del homicidio de Cristian Díaz. El músico Cristian Álvarez, conocido como Pity Álvarez, enfrenta un veredicto tras ser acusado de la muerte de su compañero, ocurrida el 12 de julio en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Detalle del juicio y la audiencia

La audiencia para conocer el fallo estaba programada para las 10.30 horas en el edificio judicial. Pity Álvarez no asistió a la sala porque se encuentra desde hace 49 días internado de forma obligatoria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar. Su ausencia se justificó al confirmar que la internación impide su traslado al recinto.

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Antecedentes del crimen y el conflicto

La fiscalía reconstruyó que ambos se conocían y mantenían un conflicto previo. Meses antes, Díaz llevó a Álvarez en un remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas. El 12 de julio, se encontraron en Samoré, iniciaron una discusión y Álvarez sacó una pistola calibre .25, disparando a Díaz en la cara.

Investigación, huida y entrega

Tras los disparos, Álvarez huyó junto a su pareja en un Volkswagen Polo, descartando el arma en una alcantarilla. Permaneció prófugo más de 24 horas hasta que el 13 de julio se entregó en la comisaría 52 de Lugano. Allí reconoció el asesinato y lanzó una frase memorable que quedó registrada en las cámaras.

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Internación psiquiátrica y tratamiento

Durante su estadía en la clínica Solar Colonial de Castelar, se interrumpió el tratamiento al intentar acercarse a declarar. Su defensa argumenta que la internación refuerza su incapacidad para estar en juicio. La medida busca garantizar su seguridad y el cumplimiento de los requisitos médicos obligatorios.

Sentencia y consecuencias legales

Se espera que la sentencia imponga 11 años y 2 meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tras finalizar la internación forzosa, Pity Álvarez deberá cumplir la detención correspondiente. Este proceso judicial marca un hito en la historia musical local.