El Ministerio de Salud nombró a Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg al frente del PAMI. La nueva directiva prioriza la modernización y la calidad asistencial para los jubilados.

El Ministerio de Salud de la Nación ha confirmado oficialmente el nombramiento de Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral ( PAMI). Este anuncio oficializa un cambio significativo en la cúpula de la obra social de jubilados y pensionados, marcando el fin del liderazgo de Esteban Leguízamo y el inicio de una nueva etapa administrativa. La designación surge tras la salida del anterior titular, consolidando una reorganización interna que busca responder a las demandas actuales del sistema de salud público argentino.

Nombramientos y continuidad del cambio

Verónica Gabriela Pérez asumirá el cargo con el respaldo de la cartera sanitaria, quien dio por iniciada una nueva etapa de gestión en la institución. Acompañando esta decisión, se confirmó que Elizabeth Ana Osterberg formará parte de esta nueva cúpula directiva. La elección de estas figuras se basa en su dedicación y desempeño durante sus respectivas gestiones anteriores al frente de la institución, según lo detallado por el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Salud. Esta continuidad en el equipo directivo está diseñada para no interrumpir los procesos ya en marcha.

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Ejes de modernización institucional

La nueva directiva del PAMI tiene como eje central profundizar la modernización institucional de la obra social. El objetivo principal de esta nueva etapa es optimizar la administración de los recursos financieros y humanos disponibles. Este enfoque busca eliminar ineficiencias estructurales que han obstaculizado el rendimiento anterior. La administración de recursos se ve como una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.

Además de la optimización administrativa, la nueva etapa se enfocará en fortalecer la calidad de las prestaciones médicas y asistenciales en todo el país. La designación de Pérez permitirá dar continuidad al proceso de transformación con un foco estricto en resultados concretos para los afiliados. La transformación institucional no es solo administrativa, sino que tiene un impacto directo en la atención clínica que reciben los beneficiarios.

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Prioridades y mejora de servicios

De cara a la nueva etapa, la cartera nacional detalló cuáles serán las prioridades centrales que guiarán el trabajo de la nueva directiva. Estas prioridades están diseñadas para traducirse de manera directa y oportuna en mejores servicios de salud para los afiliados de todo el país. La atención al afiliado se posiciona como el centro de la nueva estrategia operativa. Se espera que estas medidas reduzcan las listas de espera y mejoren la accesibilidad a los tratamientos.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei ha mostrado fluctuaciones recientes, cayendo un 17,5% interanual. Este contexto político puede influir en la percepción pública sobre las reformas del PAMI. El promedio de la gestión tocó su piso en este período, lo que añade presión para demostrar resultados tangibles. La eficacia de la nueva directiva será evaluada no solo por indicadores económicos, sino también por la satisfacción de los usuarios.

Impacto en la gestión pública

Este relevo en la dirección del PAMI responde a la necesidad de ajustar la gestión pública a los nuevos marcos de eficiencia. La salida de Esteban Leguízamo abrió el espacio para esta reestructuración. Verónica Gabriela Pérez y Elizabeth Ana Osterberg now lideran la misión de equilibrar los recursos con la demanda creciente. La transformación institucional es vista como un paso necesario para garantizar la viabilidad a largo plazo. El éxito de esta nueva etapa dependerá de la capacidad de implementar cambios rápidos y efectivos.