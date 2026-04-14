Verónica Ojeda denuncia el acoso a su hijo Dieguito Fernando tras el inicio del segundo juicio por Maradona

Verónica Ojeda expresa su indignación por las burlas que recibe su hijo Dieguito Fernando a raíz de un video viral, mientras se desarrolla el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Después del inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona , Verónica Ojeda se pronunció ante los medios de comunicación expresando su profunda indignación ante las burlas y el acoso que su hijo, Dieguito Fernando , ha sufrido en los últimos meses. Estas ofensas surgieron a raíz de una grabación que se viralizó tras la salida del niño de los tribunales. En una entrevista con Ángel De Brito, Ojeda manifestó su hartazgo ante la constante difusión de memes y la burla sistemática del video en el que Dieguito Fernando clamaba “justicia por el padre”. “Ya no lo tolero más. Si sos un adulto, hacele una broma a un adulto, no a un menor de edad. Yo salgo a hablar porque es necesario. Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten”, declaró Ojeda visiblemente afectada en el programa LAM (América).

La madre de Dieguito Fernando, con la voz entrecortada, hizo un llamado a la empatía y al cese de las agresiones, enfatizando el daño psicológico que estas acciones están causando en su hijo. La preocupación de Ojeda se centra en proteger a Dieguito Fernando de la exposición mediática y del impacto emocional que generan las constantes burlas y comentarios ofensivos sobre la trágica pérdida de su padre. Además, Ojeda reveló la pregunta que su hijo le formuló al ver su imagen replicada en numerosos posteos de Instagram y redes sociales: “Me decía: ‘¿Por qué la gente se viste como yo y se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?’”. Esta inocente pregunta pone de manifiesto la confusión y el dolor que el niño está experimentando ante la situación.

El acoso online y la viralización de contenidos ofensivos han generado un ambiente hostil para Dieguito Fernando, exacerbando su sufrimiento y afectando su bienestar emocional. El segundo juicio oral por el fallecimiento del legendario exfutbolista Diego Armando Maradona comenzó este lunes a las 10:00 horas en el Palacio de Tribunales de San Isidro. El nuevo tribunal, integrado por diferentes jueces, asume la misma tarea que el anterior: determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que atendió a Maradona durante su internación domiciliaria en Tigre, en los días previos a su muerte.

Los siete profesionales de la salud acusados enfrentan cargos de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía, representada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostiene que Maradona fue abandonado a su suerte, en una situación de desamparo sanitario y negligencia médica que contribuyó a su trágico desenlace. La acusación se basa en la falta de atención adecuada, la administración inadecuada de medicamentos y la ausencia de control médico constante, lo que habría agravado su estado de salud y acelerado su fallecimiento. Por otro lado, las defensas de los acusados argumentan que el cuadro clínico de Maradona era sumamente complejo, debido a sus múltiples problemas de salud preexistentes, y que no existió ningún delito que pueda ser atribuido a los profesionales. La defensa busca desvincular a los médicos de cualquier responsabilidad penal, alegando que actuaron conforme a los protocolos médicos y en el contexto de un paciente con un historial de salud delicado.

El nuevo debate judicial se desarrollará en dos audiencias semanales, lo que permitirá un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por ambas partes. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, será el encargado de llevar adelante el juicio, garantizando el respeto al debido proceso y la imparcialidad en la investigación. La designación de este nuevo tribunal se produjo luego de que la jueza Julieta Makintach fuera destituida por haber autorizado y participado en una serie documental clandestina relacionada con la vida y la muerte de Maradona.

La expectativa es que este segundo juicio logre arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Maradona y establezca las responsabilidades penales que correspondan, asegurando la justicia para la familia y honrando la memoria del astro del fútbol. La investigación busca esclarecer las posibles negligencias médicas y determinar si la atención brindada a Maradona fue acorde a sus necesidades y a su delicado estado de salud. La decisión final del tribunal será crucial para determinar el futuro de los acusados y para sentar un precedente sobre la responsabilidad médica en casos de internación domiciliaria.





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