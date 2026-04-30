Verónica Ojeda acusa duramente a los siete imputados en el juicio por la muerte de Maradona

La madre de Diego Fernando Maradona retomó su testimonio ante el tribunal y responsabilizó a los acusados por la muerte del astro, describiendo un ambiente de manipulación y falta de atención médica adecuada.

Verónica Ojeda , madre de Diego Fernando Maradona, retomó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Su declaración, interrumpida previamente por fallas técnicas, se centró en una dura acusación contra los siete imputados, a quienes responsabilizó directamente por la muerte del astro. Ojeda expresó su profundo dolor y el impacto que la pérdida ha tenido en su hijo, Diego Fernando, quien aún sufre la ausencia de su padre.

La testigo describió un ambiente de manipulación y desunión familiar, acusando a los profesionales de la salud y a otros involucrados de actuar como una 'secta' que buscaba aprovecharse de Maradona. En momentos de gran emotividad, Ojeda se refirió a algunos de los acusados como 'asesinos hijos de puta', desatando una fuerte reacción en la sala.

Su testimonio se extendió a detalles sobre las condiciones precarias en las que Maradona vivió sus últimas semanas, incluyendo la falta de higiene y atención médica adecuada en la vivienda alquilada en Benavídez. Ojeda contrastó la atención que Maradona recibió en su casa en 2007, durante una internación por alcoholismo, con el 'mamarracho' que presenció en sus últimos días, donde no había ambulancia ni personal médico constante.

La testigo también relató sus intentos de comunicar su preocupación por el estado de salud de Maradona a los profesionales a cargo, especialmente a Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, pero se sintió ignorada y manipulada. Su relato pinta un cuadro desolador de los últimos momentos de Maradona, marcado por la soledad, el deterioro físico y la falta de atención adecuada.

Ojeda enfatizó la importancia de que se haga justicia por su hijo y por la memoria de Maradona, buscando 'tranquilidad y paz' después de una experiencia traumática. La fiscalía, a través de Cosme Iribarren, indagó sobre la presencia de elementos médicos en la vivienda, buscando corroborar la falta de atención adecuada. Ojeda también mencionó la dificultad de acceder a información sobre el estado de Maradona, sintiéndose excluida de las comunicaciones y dependiente de Luque para obtener noticias.

Su testimonio, cargado de emoción y denuncia, busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona y determinar las responsabilidades penales de los acusados. La declaración de Ojeda es crucial en el juicio, ya que aporta una perspectiva personal y desgarradora sobre los últimos días del astro futbolístico y las posibles negligencias que pudieron haber contribuido a su fallecimiento.

La testigo describió a Maradona hinchado, enojado y agresivo en sus últimos días, y cómo nadie quería acercarse a él debido a su estado de ánimo. Su última visita a Maradona fue 48 horas antes de su muerte, encontrándolo solo con una enfermera en el living. El testimonio de Ojeda continúa generando un fuerte impacto en el juicio y en la opinión pública, reabriendo viejas heridas y alimentando la búsqueda de justicia por la muerte de Diego Armando Maradona





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