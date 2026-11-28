Juan Sebastián Verón y otros exjugadores de Estudiantes presenciaron la final de la Copa Libertadores. El equipo perdió 1-0 ante Palmeiras en una noche emotiva para la historia del club.

La final de la Copa Libertadores se transformó en un escenario de profunda emoción para la histórica institución de La Plata. El Pincha cayó por 1 a 0 ante Palmeiras, un resultado que marcó el fin de una campaña extraordinaria pero que dejó lágrimas en el pecho de sus leyendas. Entre ellos, Juan Sebastián Verón, actual presidente del club, y otros exdefensores se hicieron presentes para brindar su apoyo incondicional al equipo.

La despedida emotiva de Juan Sebastián Verón

El ex ídolo y actual directivo de Estudiantes de La Plata no pudo contener su emoción frente a la derrota. Ante la consulta del diario Olé sobre el partido 0-1 contra el Verdao, Verón reconoció que el encuentro fue algo chato y con mucha tensión. El jugador, quien disputó 32 partidos para la Selección Argentina y jugó en clubes europeos como Napoli, Newcastle y Swansea, se mostró respetuoso ante el esfuerzo rival y admirativo con su propio plantel.

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Verón subrayó que era difícil ganar en ese contexto, pero enfatizó que no se pudo lograr la hazaña. No obstante, su mensaje principal fue de agradecimiento hacia los chicos del plantel actual. El presidente del club señaló que había que sacarse el sombrero ante toda la campaña que han realizado los futbolistas en el torneo continental. Su presencia fue un gesto claro de respaldo institucional y personal.

Un gesto espectacular de la familia pincha

La convocatoria no se limitó a la presidencia. El elenco de exjugadores se reunió para acompañar al equipo en un momento crucial de la temporada. "Vinimos todos juntos y fue un gesto espectacular", declaró uno de los exdefensores presentes. El objetivo era encontrar a los chicos actuales del plantel y recordar lindas épocas pasadas del club en esta competición.

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Estos veteranos hicieron el esfuerzo adicional para estar físicamente en el estadio y acompañar a los jugadores actuales. Esta acción refleja el profundo vínculo que existe entre las generaciones del club. La historia del Pincha en la Copa Libertadores es extensa, habiendo ganado la copa anteriormente ante Cruzeiro, un logro que ahora se convierte en el motor para futuros intentos.

Lucas Benda y la carga emocional del evento

La intensidad del momento no pasó desapercibida para otros protagonistas. Lucas Benda, también exjugador del Pincha, mostró su sentir claramente entre lágrimas tras perder la final. Para Benda, este enfrentamiento representaba mucho más que un partido deportivo. Definir el evento como el partido más importante de su vida resalta la magnitud del torneo y el orgullo institucional.

Estas reacciones emocionales subrayan el peso histórico que tiene la Copa Libertadores para la dirigencia y los exfutbolistas. Aunque el marcador no favoreció al equipo local, la participación de estas figuras históricas demostró la unidad del club. La derrota es un resultado duro, pero el respaldo visible de figuras como Verón y Benda sirve como un recordatorio de la grandeza que atesora la institución.

Consecuencias inmediatas y legado del torneo

A pesar de la derrota, la campaña de Estudiantes queda registrada como uno de los mejores trayectos recientes. La llegada a la final es un testimonio de la resiliencia del equipo bajo la dirección técnica vigente. Para el club, el desafío ahora es mantener la estructura y la moral alta para la próxima temporada. El mercado y la afición observan cómo esta experiencia impactará en la planificación futura del plantel.

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La presión de las competiciones internacionales sigue siendo un factor clave en la identidad del club. Los exjugares que presenciaron el evento saben bien lo que significa vestir la camiseta en estas instancias. Su presencia no fue solo ceremonial, sino una forma de decirles a los actuales futbolistas que la historia del club los observa y los valora, independientemente del resultado final del encuentro.