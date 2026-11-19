Juan Sebastián Verón destacó la personalidad y liderazgo de Nico Paz, comparándolo con las figuras argentinas y señalando su potencial para el futuro de la selección.

El expesador de la Selección Argentina y actual presidente del club Estudiantes, Juan Sebastián Verón, realizó un análisis profundo sobre el desempeño de Nico Paz durante su participación con el equipo nacional y su carrera en el Calcio. Verón resaltó de manera explícita las condiciones técnicas excepcionales, la fortaleza de su personalidad y su liderazgo natural dentro del mediocampo, cualidades que han posicionado al mediapunta como una figura clave.

En sus declaraciones, Verón no dudó en establecer una conexión directa con las dos máximas figuras históricas del fútbol argentino: Lionel Messi y Diego Maradona. Sin embargo, el exjugador aclaró que sus palabras no constituyen una comparación directa o igualitaria con dichas leyendas en este momento. Consideró que alcanzar una dimensión comparable a la de esos astros implicaría convertirse en un futbolista verdaderamente extraordinario, capaz de marcar una era completa en el deporte. A pesar de esta matización, Verón sostuvo firmemente que Paz posee todas las condiciones necesarias para intentar alcanzar esa altura.

Also read Nico Paz brilla con Messi y consolida su legado en la Selección Argentina

Analizando el liderazgo y la personalidad de Paz

Uno de los aspectos que más captó la atención del expesista fue la personalidad que Nico Paz demuestra constantemente dentro de la cancha. Según explicó Verón, sus compañeros lo buscan de forma activa e inmediata, incluso cuando se encuentra fuertemente marcado por la defensa rival. Esta confianza absoluta en su capacidad para superar a los opositores y resolver situaciones de alta complejidad subyace en la dinámica del equipo.

Verón fue más allá en su definición, calificando a Paz como un auténtico líder futbolístico. Esta calidad no solo se deriva de su manera de ocupar los espacios físicos, sino también de su aguda lectura del juego. Destacó específicamente su capacidad para decidir el momento preciso de acelerar el ritmo, administrar los tiempos de posesión y determinar por dónde conducir los ataques. En este sentido, el exjugador se animó a establecer un paralelismo con su propia trayectoria profesional, admitiendo que "Nico Paz es un Verón 20 metros más adelantado".

Advertisement

Contexto del rendimiento y proyección futura

Es importante contextualizar que Nico Paz compartió cancha con Lionel Messi durante el último partido que disputó el astro rosarino con la camiseta de la albiceleste. Este hecho reciente añade peso a las observaciones sobre la integración del joven talentoso en el entorno de las estrellas del fútbol mundial. Verón relativizó la actuación de Paz en la goleada de la Selección Argentina por 7-0 frente a Costa Rica, asegurando que este partido no debe ser el único parámetro para medir su talento real.

Para el expesista, las condiciones de Paz quedaron demostradas en escenarios competitivos mucho más exigentes, especialmente durante su participación en la Serie A italiana. Verón señaló que el gol marcado por Paz contra Costa Rica fue relevante, pero que su verdadero valor se ha visto en ligas donde la presión y la calidad de los rivales son superiores. Esta perspectiva refuerza la idea de que su desarrollo no debe juzgarse solo por partidos amistosos o de baja intensidad.

Protección de jóvenes talentos y comparación con Mastantuono

Otro punto crucial abordado por Verón fue la necesidad imperante de proteger a los jóvenes jugadores de las expectativas desmedidas que genera la prensa y el público. En sintonía con la postura del seleccionador Lionel Scaloni, quien suele pedir cautela al hablar de las nuevas figuras, Verón recordó que en Argentina ha habido numerosos enganches prometedores que no lograron explotar todo su potencial debido a la presión excesiva. Esta advertencia busca crear un entorno donde los chicos puedan crecer en "santa paz".

En esa misma línea de análisis comparativo, Verón emitió opinión sobre Franco Mastantuono, joven talento que también está en el radar de la selección. Reconoció que Mastantuono posee condiciones técnicas, velocidad y facilidad para gambetear, aunque consideró que todavía se encuentra en una etapa de desarrollo anterior a la de Paz. Verón valoró el presente de Mastantuono en la Fiorentina, señalando que la continuidad es fundamental para su evolución, algo que sí encontró el mediapunta de Como en el fútbol italiano.

Advertisement

Proyección del futuro de la Selección Argentina

Verón resaltó las cualidades notables de Mastantuono, destacando que gambetea con facilidad, es rápido y posee una buena velocidad de ejecución. No obstante, al compararlo con Nico Paz, afirmó que está más verde, lo cual es normal dado que nació en 2007 y tiene tres años menos. Esta diferencia de edad explica la diversa madurez futbolística que ambos muestran en la actualidad.

Por último, Juan Sebastián Verón proyectó a ambos futbolistas, Nico Paz y Franco Mastantuono, como piezas indispensables para el futuro de la Selección Argentina, especialmente en el período posterior al retiro de Lionel Messi. Verón concluyó que "somos la tierra de los números 10, y estos dos chicos pueden hacernos soñar despiertos". Su mensaje final enfatiza que siempre que se les permita desarrollarse sin presiones insoportables, su contribución será vital para mantener la vigencia del talento argentino en el panorama internacional.