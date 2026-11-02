Venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla

Conoce los detalles de la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

La venda de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene fecha confirmada y horarios estrictos para su adquisición exclusiva. Este martes 3 de noviembre, los hinchas del Club Atlético Boca Juniors podrán adquirir sus tickets para el duelo definitorio contra Atlético Mineiro a través del sitio web oficial de Conmebol. El evento comenzará a las 14.00 en Argentina, momento desde el cual se habilitará la plataforma para la comunidad xeneize.

Detalles técnicos de la venta de entradas

La organización del partido, que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, ha establecido una distribución clara de los accesos para cada uno de los clubes finalistas. Conmebol determinó que la entrada individual tendrá un costo único de 90 dólares estadounidenses. Este precio es fijo y aplica para todas las personas que deseen asistir al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, sin excepciones ni variantes de categoría para el acceso general.

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La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital de Conmebol, lo que elimina la posibilidad de adquisición en puntos físicos o taquillas presenciales. Para garantizar que el proceso sea fluido y evitar colapsos tecnológicos masivos, la entidad rectora del fútbol sudamericano aconseja a todos los interesados realizar el pre-registro en la plataforma oficial antes de que se active la venta. Este paso previo agilizará el proceso de compra y facilitará el acceso a las entradas una vez habilitada la venta correspondiente.

Calendario y horarios por país

Además de la venta para Boca Juniors, Conmebol anunció cómo será la venta de entradas para el encuentro definitorio de manera escalonada por horario local. A las 10.00 de la mañana de Colombia, que corresponde a las 12.00 de la mediodía en Argentina, podrán adquirir sus tickets los hinchas de Atlético Mineiro. Estos aficionados ocuparán el Sector Sur del estadio, una asignación estratégica para mantener la separación de barras y asegurar la seguridad en el recinto.

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El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será la sede definitiva de la final de la Copa Sudamericana 2026. La elección de Barranquilla como ciudad anfitriona refleja la capacidad logística de Colombia para recibir eventos de esta magnitud internacional. El partido enfrentará al equipo argentino, que cuenta con todos los jugadores a disposición para la final, contra el conjunto brasileño del Atlético Mineiro, quien busca su título continental.

Impacto en la logística de los hinchas

La confirmación de la fecha de venta implica que los aficionados deben organizar sus finanzas y su conexión a internet con antelación. Dado que el costo de 90 dólares por entrada representa una inversión significativa, muchas familias planifican este gasto con meses de anticipación. La exclusividad online significa que cualquier problema técnico puede resultar en la pérdida del acceso, por lo que la recomendación del pre-registro se vuelve crítica.

La estructura del torneo ha llevado a estos dos grandes clubes a disputar el título máximo continental en suelo colombiano. Para Boca Juniors, este enfrentamiento representa la oportunidad de coronarse campeón sudamericano bajo la presidencia de Juan Román Riquelme. La venta de entradas es solo el primer paso en una logística compleja que incluirá viajes internacionales, alojamiento y seguridad para miles de seguidores que cruzarán fronteras para apoyar a sus equipos.