Venta de entradas final Libertadores Estudiantes Centenario

Estudiantes habilita venta de plateas para la final de la CONMEBOL Libertadores en el Estadio Centenario. Socios tienen prioridad y el público general accede a remanentes.

El Club Estudiantes de La Plata confirmó que la final de la CONMEBOL Libertadores se disputará el sábado 28 del mes actual en el Estadio Centenario. Para facilitar el acceso a este evento deportivo de alta demanda, el club anunció oficialmente el inicio del proceso de adquisición de entradas con datos precisos sobre los horarios y requisitos necesarios.

Proceso de venta para socios prioritarios

Tras una gestión oficial realizada por la dirigencia del club, se estableció un sistema de expendio que comienza este miércoles a las 17.00 horas. Este mecanismo busca respetar la valoración tradicional por ranking, otorgando a los socios y socias un cupo limitado con prioridad exclusiva para adquirir plateas de la Categoría 2.

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Daniel Vila, presidente del club, destacó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) actuó muy bien al gestionar el cambio del árbitro designado para el partido. Esta intervención institucional fue clave para garantizar la logística necesaria y asegurar que la parcialidad de Estudiantes tenga condiciones preferenciales en la compra de sus localidades.

Restricciones y requisitos técnicos de compra

El sistema de compra de plateas funcionará de manera progresiva mediante ventanas específicas de horarios. Es fundamental aclarar que este cupo limitado no garantiza disponibilidad de entradas en todas las etapas subsiguientes, ya que depende estrictamente de la cantidad dispuesta por la CONMEBOL. Por lo tanto, la asignación se realizará bajo estrictos criterios de orden cronológico y registro previo.

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Solo podrán participar en esta instancia los socios y socias que cuenten con un registro previo validado en el sistema del club. Cada usuario habilitado tendrá un cupo máximo de hasta cuatro entradas por ventana de compra. Los requisitos técnicos para acceder a estas plateas son idénticos a los establecidos para la categoría 3, asegurando un proceso transparente y controlado.

Oportunidades para el público general

Paralelamente a la venta exclusiva para la hinchada local, se habilitará un remanente de entradas dirigido al público general. Este acceso secundario también estará disponible a partir de las 17:00 horas del mismo miércoles. El único requisito indispensable para esta etapa es estar previamente registrado en la plataforma oficial y contar con nacionalidad argentina.

Siempre que el cupo autorizado por la CONMEBOL lo permita, se habilitarán siguientes instancias de venta con los mismos requisitos vigentes. Esta estructura escalonada permite optimizar la distribución de localidades restantes sin generar aglomeraciones ni incertidumbre en el proceso de entrada al estadio para el encuentro decisivo.