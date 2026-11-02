Venta de entradas Copa Sudamericana: Boca vs Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla

Conmebol define la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan el 21 de noviembre en Barranquilla. Detalles de precios y sectores.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) ha establecido el régimen oficial de comercialización de localidades para el partido decisivo de la Copa Sudamericana 2026. La confrontación entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Detalles de la venta de entradas y precios

El ente rector anunció que la venta prioritaria para los socios de todas las categorías se llevará a cabo este martes. Los boletos para este evento tienen un valor que asciende a cien dólares estadounidenses. En términos de la moneda local, esta cifra representa aproximadamente 140.000 pesos argentinos al tipo de cambio vigente en el momento de la publicación de la información oficial.

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Asignación de sectores exclusivos por hinchada

Cada club participante contará con un espacio exclusivo dentro del escenario elegido para albergar a sus aficionados. El sector norte del estadio estará ocupado íntegramente por la hinchada del club xeneize. Esta distribución busca garantizar la seguridad y la organización adecuada de los aficionados que viajarán desde Argentina y Brasil.

Trayectoria de Boca Juniors hacia la final

El Club Atlético Boca Juniors, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, consolidó su acceso a la gran definición tras superar diversas dificultades. En la ronda de playoffs eliminó a O'Higgins de Chile con un resultado global de 1-1, imponiéndose en la definición por penales. En los octavos de final, derrotó con un marcador global de 7-1 al equipo paraguayo de Recoleta.

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Camino de Atlético Mineiro hasta la definición

El Atlético Mineiro, bajo la conducción de Eduardo Dominguez, también mostró resistencia en su camino hacia la cima continental. Tras ser líder de la Zona A, accedió directamente a octavos de final donde venció a RB Bragantino con un global de 3-2. En cuartos de final, eliminó por penales al Santos de Neymar. En las semifinales, enfrentó a Montevideo City Torque, ganando 3-0 en Brasil y cayendo 2-0 en Uruguay, pero avanzando gracias al gol convertido en territorio contrario.

Transmisión televisiva y plataformas digitales

Para los espectadores que no podrán asistir presencialmente, la final se transmitirá en vivo. Se recomienda a los interesados realizar el pre-registro en la plataforma oficial de la Conmebol. Este paso agiliza el proceso de compra y facilita el acceso una vez habilitada la venta correspondiente. La competición representa el primer título internacional para Boca Juniors desde el año 2008.