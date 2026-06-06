Venezuela y Turquía empatan 1-1 en amistoso internacional en Orlando

Las selecciones de Venezuela y Turquía igualaron 1-1 en un partido amistoso disputado en el Inter and Co Stadium de Orlando. Gleiker Mendoza adelantó a Venezuela, mientras que Cenk Tosun empató para los turcos. El encuentro sirvió como preparación para ambos equipos de cara a futuros compromisos oficiales.

El partido amistoso entre las selecciones de Venezuela y Turquía se disputó el sábado 6 de junio en el Inter and Co Stadium de Orlando, Estados Unidos.

El encuentro, correspondiente a la fecha FIFA, fue una oportunidad para que ambos equipos probaran nuevas tácticas y jugadores de cara a futuros compromisos. Venezuela, dirigida por Fernando Batista, buscaba sumar minutos de juego y consolidar su estilo ofensivo, mientras que Turquía, bajo la dirección de Vincenzo Montella, intentaba recuperar la confianza tras una racha irregular de resultados.

El partido comenzó a las 21:00 hs (hora local) y fue transmitido en vivo por TyC Sports, con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero Alcívar. Desde el inicio, ambos equipos mostraron intensidad. Venezuela salió con un esquema 4-3-3, con Cristian Cásseres Jr. como capitán, buscando aprovechar la velocidad de sus extremos. Turquía, por su parte, alineó un 4-2-3-1 con Zeki Celik como capitán, confiando en la creatividad de sus mediocampistas.

Los primeros minutos fueron de tanteo, con pocas llegadas claras. Sin embargo, al minuto 15, una jugada colectiva de Venezuela terminó con un remate cruzado de Gleiker Mendoza que venció al arquero turco, abriendo el marcador. El gol despertó a Turquía, que comenzó a presionar más arriba, generando varias oportunidades de peligro que fueron contenidas por el arquero venezolano. La segunda mitad trajo cambios tácticos.

Turquía adelantó líneas y logró igualar el marcador al minuto 60 gracias a un cabezazo de Cenk Tosun tras un centro preciso. El partido se volvió de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la victoria. Venezuela respondió con un disparo de Yeferson Soteldo que se estrelló en el palo. El entrenador venezolano realizó varias sustituciones para dar minutos a jugadores menos habituales, mientras que Montella buscó frescura en ataque.

El marcador no se movió más, y el partido terminó 1-1. Fue un encuentro parejo que dejó buenas sensaciones en ambos bandos, especialmente para Venezuela, que mostró solidez defensiva y capacidad de reacción. Turquía, por su parte, evidenció que necesita ajustar su definición. Ambos equipos continuarán su preparación para eliminatorias y torneos venideros, con la mira puesta en mejorar aspectos tácticos y físicos





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