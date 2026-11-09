Vendedores ambulantes en la visita del Papa León XIV en Argentina

Los comerciantes informales aprovechan la visita del Pontífice para enfrentar la crisis económica en Argentina, ofreciendo souvenirs y comida a precios competitivos.

Una multitud masiva se congregó para escuchar al Papa León XIV, transformando la visita religiosa en una oportunidad vital de supervivencia económica para cientos de vendedores. Estas personas desplegaron puestos de venta de souvenirs y comidas junto a vendedores ambulantes para intentar sacar un ingreso en medio de la crisis, buscando hacerle frente a la difícil situación económica del momento.

Ofertas y competencia por ingresos diarios

En la zona del Monumento de los Españoles, el lema implícito de los comerciantes era claro: que la venta sirviera, por lo menos, para tirar unos días. La competencia fue feroz durante toda la tarde, con vendedores ambulantes pujando directamente contra los puestos oficiales de venta de merchandising de la Iglesia Católica, que operaban bajo el lema unificado de vayan y anuncien.

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Lista de productos y precios competitivos

La variedad de mercancía era extensa, incluyendo banderas argentinas, banderas vaticanas, banderines, remeras, buzos, gorras, pilusos, inciensos, rosarios, cruces, estampitas, velas, medallitas, llaveros, fundas de celulares, carteles, vinchas, bandanas, botellas, vasos, lápices, lapiceras, cuadernos, señaladores, almanaques, bolsos y bolsas, stickers, postales, fotos de León y fotos de Francisco. En las calles, los precios eran más bajos que los oficiales, que llegaban hasta los 70 mil pesos para los buzos con capucha.

Estrategias de venta y supervivencia económica

Flavia, en medio de la Plaza Seeber, gritaba oferta de banderines, vendiendo tres unidades con la cara del Papa y los colores vaticanos por solo 5 mil pesos. Explicó que tienen que aprovechar estas cosas porque están en la lona y cuando hay mucha gente hay que meter mucha oferta, mientras señalaba la capilla donde León XIV daba su misa. Su estrategia reflejaba la necesidad de maximizar ingresos en momentos de alta afluencia para sostener la economía familiar.

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Competencia en la venta de alimentos

En el sector de la comida, también existía competencia de ofertas significativas. En la plaza, cinco food trucks de distintos comercios ofrecían desde sánguches de carne hasta crepes, pasando por camiones de café de especialidad, facturas y pastelería. Entre la gente, los vendedores ambulantes pasaban apretujados vendiendo los clásicos sánguches de milanesa o de salame y queso, compitiendo por el mismo público.

Perspectivas futuras y movilidad comercial

Juan, vendedor de garrapiñadas, calculaba que la venta le serviría para tirar unos días, ya que la plata no duraba nada. Esteban, el de las gaseosas y las aguas, estimaba que sus ganancias alcanzarían solo hasta el miércoles. Para ese día, ya estaba planeando el viaje a Luján para trabajar en la última misa del Papa en Argentina, indicando que tirarían unos días con la venta actual y un par más con la del miércoles, antes de tener que inventar algo de nuevo.