Vencimientos y Novedades del Impuesto a las Ganancias 2026: Autónomos, Empresas y Ajuste por Inflación

Calendario de vencimientos para la presentación del Impuesto a las Ganancias 2026, detalles del nuevo régimen simplificado para autónomos y empresas, y la aplicación del ajuste por inflación impositivo según la Ley 27.802. Información clave para contribuyentes y profesionales contables.

Próximamente, se acercan las fechas de vencimiento para el Impuesto a las Ganancias, tanto para empresas que hayan cerrado su ejercicio en diciembre de 2025 como para contribuyentes individuales inscriptos como autónomos .

Las empresas deberán presentar su declaración jurada anual entre el 13 y el 15 de mayo de 2026, según la terminación de su CUIT, con la posibilidad de realizar el pago al día hábil siguiente. Los contribuyentes individuales, por su parte, tienen plazo del 11 al 16 de junio para presentar su declaración jurada, agrupados también por terminación de CUIT, con similar opción de pago.

Este año, los autónomos cuentan con una novedad: la opción de presentar la declaración de forma tradicional o a través de un régimen simplificado, vinculado al régimen de inocencia fiscal (Ley 27.799). Tras intensas negociaciones, la Ley 27.802 incorporó una reforma que autoriza la aplicación del ajuste por inflación impositivo a los quebrantos.

Sin embargo, la ley establece que la inflación en Argentina comenzó en 2025, permitiendo la actualización solo a partir de ejercicios fiscales iniciados desde el 1 de enero de ese año. El ajuste se calcula utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), comparando el mes de cierre del ejercicio fiscal 2025 con el mismo mes de 2024.

La tasa nominal del Impuesto a las Ganancias para las empresas, establecida en la Ley 20.628, varía entre el 25% y el 35%, dependiendo de la ganancia neta imponible anual acumulada. A pesar de la tasa nominal, la tasa efectiva de impuesto a pagar suele ser mayor debido a la falta de reconocimiento integral de la inflación y los adelantos ya realizados.

Los anticipos y las retenciones sufridas durante el año se descontarán en la declaración jurada anual a valores históricos. Las retenciones se calculan sobre montos no sujetos a retención y con tramos de alícuotas que no se actualizan desde 2019, agravando la falta de reconocimiento de la inflación. Los dividendos distribuidos tributan con una alícuota del 7%, retenida por la sociedad y luego computada por el beneficiario en su declaración anual.

La Ley 20.628, en su artículo 50, establece presunciones de distribución de utilidades en diversas situaciones entre la empresa y sus titulares, incluso sin aprobación explícita en asamblea. Se mantiene el cómputo total del resultado (ganancia o pérdida) resultante del ajuste impositivo por inflación, aunque la pérdida por inflación no se considera en la renta de fuente extranjera. La diferencia anual en la cotización del dólar se considera una ganancia imponible para las empresas.

Según el Banco Nación, el dólar cerró 2024 en $1012,50 y 2025 en $1430,00. Se han establecido deducciones personales para el año 2025 y una tabla de alícuotas para el cálculo anual del impuesto. Se introduce un nuevo régimen de presentación simplificada para contribuyentes con ingresos totales de hasta $1.000 millones y patrimonio total de hasta $10.000 millones en los últimos tres ejercicios.

La adhesión a este régimen se anticipó el año pasado, con la emisión del Decreto 353/25 y la Resolución 5704 de ARCA. Este año, la reglamentación se actualizó con el Decreto 93/26 y la Resolución 5820 de ARCA.

Los contribuyentes que optaron por este régimen el año pasado y los nuevos deben convalidar su opción para continuar bajo el régimen simplificado, confirmando hasta la fecha de vencimiento general de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025. La falta de confirmación implicará la aplicación del régimen general





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