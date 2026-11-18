Central Córdoba visita a Vélez Sarsfield este viernes en el estadio José Amalfitani por los octavos de final. Análisis táctico y bajas del Fortín para el inicio de los playoffs.

Este viernes, el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires albergará el primer encuentro de los playoffs del Torneo Clausura de fútbol argentino. El protagonista de la noche será Central Córdoba, actual campeón del Torneo Apertura, quien intenta mantener su racha de títulos en una competencia que inicia su fase decisiva. El partido está programado para las 20.00 horas y representa el inicio oficial de los octavos de final.

Favorito busca mantener imperio en Buenos Aires

Central Córdoba llega al clásico rival con la motivación extra de defender el escudo que ganó en mayo. El equipo dirigido por Jorge Almirón se consagró campeón del Apertura tras vencer a River Plate, consolidando su estatus como el equipo a batir en la temporada. Sin embargo, la temporada regular finalizó con señales mixtas que podrían afectar su desempeño en la eliminatoria.

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Durante la etapa clásica, el Pirata de Córdoba enfrentó cuatro encuentros sin lograr conocer la victoria. La última fecha terminó con una derrota por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que evidenció cierta fragilidad ofensiva y defensiva en el cierre del campeonato regular. Esta irregularidad contrasta con el nivel dominante que mostró durante la mayor parte de la temporada para quedarse con el torneo anterior.

El principal desafío para los dirigidos por Almirón será revertir esa tendencia negativa en la fase mata-mata. Históricamente, los partidos por eliminatorias directas requieren un nivel de intensidad y precisión que no siempre se mantuvo en las últimas fechas de la temporada regular. La presión por mantener el doble título será un factor psicológico significativo para los jugadores y el cuerpo técnico.

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Rótula y baja de vélez para inicio de playoffs

Por el lado de Vélez Sarsfield, el Fortín recibirá al campeón con una plantilla reducida pero con la ventaja local. Sin embargo, las bajas son significativas para el inicio de esta ronda eliminatoria. Lautaro Silvero está descartado debido a su expulsión reciente, lo que debilita las opciones ofensivas del equipo.

La lesión de Lucas Robertone es otra baja crucial. El centrocampista sufrió un desgarro muscular que lo mantendrá fuera de la cancha. Su ausencia deja un vacío importante en la estructura del mediocampo, una posición clave para recuperar balones y dirigir el juego contra un rival técnico como Central Córdoba.

Adicionalmente, Juan Cruz Policella y Simón Escobar no estarán disponibles por haber sido convocados a la Selección Sub-17 argentina. Esta situación obliga a Jorge Almirón a realizar ajustes tácticos importantes en la alineación titular para hacer frente a la exigencia de los playoffs.

Alineaciones probables y expectativa local

La expectativa en Buenos Aires es alta, especialmente por la historia reciente del estadio. Vélez Sarsfield no ha perdido en el José Amalfitani en los últimos encuentros oficiales, lo que otorga un respaldo emocional importante al equipo local. Los hinchas del Fortín buscan aprovechar esta racha de impunidad en casa para evitar un revés en el inicio de la eliminatoria.

Las dudas en la defensa de Central Córdoba son notorias. Agustín Falcón y Leonardo Morales compiten por un lugar en la zaga central, mientras que Adrián Spörle tiene opciones de regresar al lateral izquierdo en reemplazo de Federico Ricca. Esta incertidumbre en la línea de cuatro podría ser explotada por las velozes recuperaciones de Vélez.

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En el mediocampo, Franco Vázquez jugará unos metros más retrasado, buscando mayor control del ritmo. Ramiro Hernandes se ubicará por la izquierda, mientras que Santiago Longo podría ser la alternativa para ocupar ese espacio. La dupla ofensiva probablemente la conformen Zelarayán y Passerini, quienes deben encontrar espacios en una defensa que, a pesar de las dudas, ha sido sólida gran parte del año.

Los hinchas de Central Córdoba tienen previsto realizar un banderazo este jueves en la puerta del predio deportivo Armando Pérez. Este gesto busca acompañar al plantel en su viaje a Buenos Aires y transmitirle apoyo incondicional antes de un encuentro definitorio. La logística del viaje y la concentración del equipo son pasos previos cruciales para manejar la presión del playoff.

El árbitro del partido aún no ha sido confirmado públicamente en las fuentes iniciales, pero se espera que un cuerpo arbitral de alta categoría dirija el encuentro. La precisión en las decisiones será vital dado el nivel competitivo y la intensidad que se prevé en el Estadio José Amalfitani este viernes por la noche.

Este partido no solo definirá un paso en la clasificación, sino que también pondrá a prueba la capacidad de adaptación de ambos entrenadores. Para Central Córdoba, es una oportunidad de demostrar que su título anterior no fue una anomalía. Para Vélez, es la chance de devolver la visita con una victoria que reafirme su solidez en casa.