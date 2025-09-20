Vélez Sarsfield se prepara para la Copa Libertadores con la moral en alto tras la victoria y las reflexiones de Lanzini

Vélez Sarsfield se enfoca en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing, con la moral reforzada por una reciente victoria y las declaraciones de Héctor 'Machy' Lanzini sobre su paso por River Plate y su llegada a Vélez.

El Fortín, con la moral por las nubes, se prepara para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing . El equipo llega a esta instancia luego de un rendimiento sólido y con la esperanza de avanzar a la siguiente fase del torneo continental. La afición velezana está expectante y confía en que el equipo pueda lograr un buen resultado en este crucial encuentro.

\El ambiente en el vestuario de Vélez es positivo, a pesar de la derrota ante River Plate en la Supercopa. El equipo ha demostrado resiliencia y determinación en los partidos previos, y el cuerpo técnico ha trabajado arduamente para fortalecer la estrategia y la táctica del equipo. El apoyo de la hinchada es fundamental, y se espera que el estadio se llene para apoyar a los jugadores durante el partido. Además, el equipo celebró una victoria importante en San Juan contra San Martín, un resultado que fortalece la moral y la confianza del equipo en su desempeño.\Héctor 'Machy' Lanzini, a través de su cuenta de Instagram, celebró el brillante desempeño de su hijo, dedicando un mensaje elogioso a Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez. Lanzini hizo referencia a la importancia de la confianza de un director técnico en el rendimiento de un jugador. El gol de Lanzini fue crucial para la victoria ante San Martín, abriendo el marcador y facilitando el triunfo del equipo. Lanzini también hizo una reflexión sobre su salida de River Plate y su llegada a Vélez. Declaró que aceptó las decisiones tomadas por Marcelo Gallardo, su antiguo entrenador, pero expresó que le hubiese gustado que su última etapa en River fuera diferente. Recordó que, desde su regreso a Núñez en 2023, le costó ganar un puesto en el equipo debido a lesiones y bajo rendimiento. A pesar de esto, Lanzini asegura que no se arrepiente de haber vuelto al club que lo formó, y valora la experiencia vivida





