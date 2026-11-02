Vélez Sarsfield impulsa transformación infraestructural con acuerdo político

Vélez Sarsfield avanza en un plan de obras que incluye ampliación del estadio y nuevo centro comercial, respaldado por cinco agrupaciones políticas.

El club Vélez Sarsfield ha dado un paso decisivo hacia una redefinición estructural sin precedentes al formalizar un compromiso integral entre cinco agrupaciones políticas. Este pacto busca materializar una serie de proyectos de infraestructura que transformarán radicalmente la sede institucional en Buenos Aires. La iniciativa responde a la necesidad de modernizar las instalaciones deportivas y comerciales bajo un marco de estabilidad organizativa.

Ampliación del Estadio y Capacidad

La medida central para los hinchas consiste en completar el anillo superior del estadio mediante la construcción de bandejas altas sobre las populares actuales. Esta intervención técnica incrementará la capacidad total del recinto, que actualmente se establece en 49.540 espectadores. El diseño busca optimizar la visual y mejorar la seguridad dentro de las gradas existentes.

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Junto a esta expansión vertical, se prevé una modernización exhaustiva de la fachada principal y todos los accesos al predio. Se reorganizarán las ubicaciones disponibles para el público, garantizando una experiencia más fluida durante los eventos deportivos. Estos cambios buscan elevar el estándar de confort y logística para miles de asistentes.

Nuevo Centro Comercial y Polideportivo

El sector del Polideportivo experimentará una modificación significativa con el desarrollo de un nuevo centro comercial. Este espacio comercial se acompañará de una ampliación de los espacios destinados a las distintas disciplinas deportivas que ofrece la institución. La estrategia diversifica los ingresos y fortalece la oferta recreativa local.

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Además, se proyecta la construcción de un microestadio al lado del recinto principal, similar en características al Arena de Villa Crespo. Esta obra aprovechará un terreno que actualmente funciona como un playón, abriendo un abanico de posibilidades de ingresos basado en la realización de diversos eventos. La multifuncionalidad del espacio será clave para su rentabilidad.

Crecimiento Deportivo en Villa Olímpica

En terrenos anexados recientemente que pertenecían al CEAMSE, se levantará nueva infraestructura dedicada al crecimiento de las divisiones inferiores y el fútbol femenino. Estas instalaciones complementarán el complejo deportivo existente, brindando espacios adecuados para el desarrollo de categorías formativas. La inversión refleja el compromiso institucional con la base deportiva.

El proyecto ya comenzó a ejecutarse con la instalación de nuevos vestuarios en el Polideportivo y la renovación de la cancha de hockey sobre césped. Estas mejoras inmediatas marcan el inicio de una fase operativa que continúa bajo un horizonte definido. Las obras menores sirven como prueba de concepto para las intervenciones mayores planeadas.

Consenso Político y Proyección Futura

La viabilidad del plan descansa en un consenso firmado por las cinco agrupaciones políticas que integraban la vida institucional en 2025. Este acuerdo busca trascender los vaivenes políticos habituales del club, asegurando continuidad administrativa. Desde la institución consideran que se trata de uno de los emprendimientos más importantes de su historia.

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Con el presidente Carlos Amalfitani como principal protagonista, el Fortín busca dar un salto de calidad en infraestructura. La visión estratégica proyecta el crecimiento institucional hacia el año 2045, posicionando al club como referente nacional. Este horizonte temporal garantiza la sostenibilidad de las inversiones realizadas.