Vélez Sarsfield avanza a cuartos de final del torneo tras vencer en la tanda de penales, con una actuación destacada de Godoy y la recuperación anímica de sus jugadores clave.

Vélez Sarsfield logró un triunfo crucial en un partido de eliminación directa, asegurando su lugar en los cuartos de final tras una definición dramática en la tanda de penales. El equipo de Buenos Aires demostró una capacidad de recuperación notable, superando momentos difíciles durante el encuentro y validando la resiliencia de su plantel frente a la adversidad. La victoria no solo se basa en el resultado, sino en la forma en que los jugadores asumieron la presión inherente a este tipo de enfrentamientos de alta intensidad.

Recuperación anímica de Fernando Godoy

Fernando Godoy fue fundamental para el éxito del conjunto fortinero, aportando tanto en la tanda de lanzamientos como en la moral del equipo. El jugador entró al terreno de juego y marcó el gol que igualó el partido, para luego definir exitosamente en los penales y cerrar la clasificación. Su actuación sirve como un impulso vital para su desarrollo profesional, especialmente después de haber fallado un penal anterior contra Boca Juniors.

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La prensa y los hinchas habían criticado duramente a Godoy por su error previo, pero su desempeño reciente ha demostrado que posee la personalidad necesaria para competir al más alto nivel. Al entrar al campo, no solo contribuyó con el gol decisivo, sino que también mostró serenidad al ejecutar el penal, disipando las dudas sobre su capacidad mental en situaciones de alta presión. Este logro representa un punto de inflexión significativo en su trayectoria deportiva.

Destacada actuación juvenil y lesión de Joaquín García

El joven talento paraguayo, que debutó como titular, tuvo un impacto inmediato al marcar un gol decisivo en su primer partido como titular, aunque terminó el encuentro afectado por calambres en ambas piernas. Su rendimiento fue elogiado por el cuerpo técnico, quien valoró su entrega y la capacidad de aguantar hasta el final, especialmente considerando que había debutado en desventaja numérica en un partido anterior contra Santa Fe.

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Por otro lado, la noticia no fue exclusivamente positiva para todo el equipo. Joaquín García fue retirado del campo de juego debido a una posible contractura muscular. El cuerpo médico estima que se trata de una lesión muscular, dado que el jugador no reportó dolor en el tobillo, pero debido a su historial de lesiones en esa zona, es probable que deba someterse a estudios médicos en los próximos días para determinar la gravedad exacta de la dolencia.

Gestión del plantel y perspectivas futuras

El director técnico Luis Zubeldía gestionó con inteligencia la rotación del equipo, integrando a jugadores juveniles y lidiando con las ausencias forzadas por compromisos internacionales y lesiones. La ausencia de jugadores citados para el Mundial Sub-17, como Escobar, y la baja de Mammana, quien recién comienza a recuperarse, obligaron a confiar en las reservas. A pesar de estas limitaciones, el equipo mantuvo su identidad táctica y asumió la responsabilidad de buscar la victoria en condiciones difíciles.

La clasificación a cuartos de final representa tres pasos más en el camino hacia el título, y la actitud demostrada por el grupo sugiere una sólida cohesión interna. La serenidad mostrada por los jugadores en la definición, sumada a la recuperación de figuras clave, pone al equipo en una posición competitiva sólida para las próximas etapas del torneo, validando el trabajo realizado durante la temporada.