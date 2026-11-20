Vélez y Belgrano se enfrentan en octavos de final del Torneo Clausura, con Leo Cristaldo como titular y el Fortín buscando romper su historial de eliminaciones en los playoffs.

Vélez Sarsfield recibe a Belgrano por los octavos de final del Torneo Clausura, en un duelo que el Fortín afronta con un plantel repleto de juveniles. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, conocido como el Mellizo, peleó hasta la anteúltima fecha por la cima de la tabla anual y se consolidó como una de las sensaciones de la temporada.

Del otro lado estará Belgrano, vigente campeón del Torneo Apertura, que buscará avanzar en una instancia en la que el equipo de Ricardo Zielinski nunca había competido bajo este formato. El conjunto cordobés completó una fase regular irregular y terminó sexto en la Zona B, aunque llega con la intención de defender la estrella que tardó 121 años en bordarse en su escudo.

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Vélez busca cortar una racha adversa en los playoffs

Vélez no logra superar los octavos de final con este formato y deberá hacerlo frente a un rival que defiende un título reciente. El Fortín fue uno de los equipos revelación del torneo, pero su historial en las instancias decisivas genera una gran presión sobre el plantel.

El estadio José Amalfitani se convierte en una paradoja para el conjunto de Barros Schelotto. El Fortín se mantiene invicto como local, pero allí sufrió sus estrepitosas eliminaciones en los playoffs, con una derrota por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Clausura 2025 y otra por 1-0 frente a Gimnasia en el Apertura de este año.

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Además, el cuerpo técnico llega con bajas importantes en la previa. Lo positivo para el Mellizo y sus dirigidos es que la recta final de la fase regular resultó complicada para Belgrano, que hace cuatro encuentros que no logra ganar.

Leo Cristaldo debuta como titular tras la expulsión de Thiago Silvero

Leo Cristaldo, zaguero central de 17 años, será titular en Vélez por primera vez en el encuentro ante Belgrano. El juvenil ya había ingresado en la última fecha, pero su estreno como titular llega por la expulsión de Thiago Silvero, quien recibió la tarjeta roja en la derrota por 2-0 ante Unión.

Lucas Robertone no estará disponible por un desgarro en el sóleo, y su lugar será ocupado por Claudio Baeza. Asimismo, Juan Cruz Policella y Simón Escobar se encuentran concentrados con la Selección Sub 17 y no podrán sumarse al plantel de Barros Schelotto.

Según la formación difundida, Vélez saldrá con Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro y Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Diego Valdés; y Ronaldo Martínez como referencia de ataque.

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Belgrano llega con una sola modificación en el equipo

Ricardo Zielinski tuvo una tarea más sencilla para armar el equipo de Belgrano y realizará apenas un cambio respecto de su formación habitual. Adrián Sporle ingresará en lugar de Federico Ricca, con el objetivo de mantener la estructura que el conjunto cordobés viene utilizando.

La formación de Belgrano quedaría integrada por Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Sporle; Adrián Sánchez y Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Ramiro Hernandes; y Lucas Passerini como delantero. Zielinski buscará que su equipo vuelva a imponer su juego y que la ventaja de no tener bajas significativas se traduzca en un partido sólido.

Para Belgrano, el desafío es volver a ganar tras cuatro encuentros sin victorias y dejar atrás una fase regular que terminó con varios altibajos. Para Vélez, la prioridad es romper la pared de los octavos de final y demostrar en su propia cancha que el buen rendimiento de sus juveniles puede sostenerse en una instancia de eliminación directa.