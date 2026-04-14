Vélez derrota a Central Córdoba y recupera el liderato de la Zona A

Vélez Sarsfield vence a Central Córdoba por 1-0 y se posiciona en lo más alto de la tabla en el Torneo Apertura 2026. Análisis del partido, formaciones y las claves del triunfo.

Vélez Sarsfield se impuso por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes en el estadio José Amalfitani, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 . Aunque el marcador no reflejó una diferencia amplia, el resultado fue suficiente para el objetivo primordial del Fortín: recuperar el liderato de la Zona A. Con esta victoria, Vélez asciende al primer puesto de la clasificación, acumulando 25 puntos, consolidando su posición en la cima. Por otro lado, Central Córdoba no logra levantar cabeza, situándose en la decimotercera posición en la tabla. El partido, que se disputó con gran expectativa, se definió con un gol crucial que permitió a Vélez recuperar el control de su grupo y reafirmar sus aspiraciones en el torneo. La estrategia implementada por el equipo local, combinada con la sólida actuación de sus jugadores clave, fue determinante para asegurar los tres puntos. El análisis del encuentro revela la importancia de la consistencia y la capacidad de reacción ante la adversidad, elementos que demostraron ser fundamentales para el triunfo de Vélez en esta jornada clave del campeonato.

El camino hacia esta victoria no fue sencillo para Vélez. El equipo, que venía liderando su grupo, experimentó algunos tropiezos recientes que generaron cierta preocupación entre los aficionados. Dos derrotas consecutivas, primero ante Lanús por 1-0 y luego en un emocionante partido contra Gimnasia de Mendoza que finalizó con un marcador de 3-2 en contra, relegaron al equipo al segundo lugar. Sin embargo, el triunfo del lunes le permitió recuperar el primer puesto, demostrando la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades. Además del rendimiento en el torneo local, Vélez llega con un impulso positivo proveniente de la Copa Argentina, donde logró avanzar tras eliminar a Deportivo Armenio. Esta victoria en la copa sirvió como un importante refuerzo para la moral del equipo, permitiéndole afrontar el partido contra Central Córdoba con mayor confianza y determinación. La recuperación de Lucas Robertone, quien superó una distensión y volvió a estar disponible, representó una buena noticia para el cuerpo técnico, aportando mayor solidez y opciones tácticas al equipo. La estrategia del entrenador, adaptada a las circunstancias del partido, resultó crucial para contrarrestar los intentos de Central Córdoba y asegurar el triunfo.

En contraste, Central Córdoba atraviesa un momento complicado. El equipo de Santiago del Estero se encuentra en la decimotercera posición, con solo 12 puntos y arrastrando dos derrotas significativas que afectaron su confianza. Un contundente 5-0 frente a Estudiantes en La Plata y un 3-1 en casa contra Newell’s evidenciaron problemas tanto en defensa como en el aspecto anímico, disminuyendo el margen de error para el equipo. A pesar de las dificultades, el equipo dirigido por Lucas Pusineri contó con la participación de Alan Aguerre, quien finalmente pudo jugar después de superar un problema en la rodilla. Sin embargo, la ausencia de Juan Pablo Pignani, debido a una expulsión en el partido anterior, representó una baja sensible para la estructura del equipo. El partido en Liniers representó una oportunidad crucial para ambos equipos: Vélez, para consolidar su posición en la cima, y Central Córdoba, para intentar cambiar el rumbo de una temporada complicada. La presión era alta, y el resultado del encuentro reflejó la disparidad de momentos por los que atraviesan ambos clubes, con Vélez demostrando su fortaleza y determinación para asegurar la victoria en casa y retomar el liderazgo del torneo.





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