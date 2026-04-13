Vélez busca el liderato ante un Central Córdoba debilitado en el Apertura 2026

Vélez Sarsfield se enfrenta a Central Córdoba en un partido crucial del Torneo Apertura 2026. El Fortín necesita ganar para recuperar la cima de la Zona A tras la victoria de Estudiantes. El encuentro se jugará el lunes en el José Amalfitani. Central Córdoba, con bajas, busca sumar puntos.

Ante un Central Córdoba debilitado, Vélez Sarsfield se enfrenta a una oportunidad crucial para recuperar el liderato de la Zona A del Torneo Apertura 2026 . La derrota de Estudiantes, que lo desplazó de la cima, ha añadido presión al Fortín, que deberá obtener una victoria contundente para reafirmar su posición privilegiada. El encuentro, correspondiente a la fecha 14, se disputará en el estadio José Amalfitani el lunes a las 21:30.

La tensión es palpable, ya que el equipo de Guillermo Barros Schelotto necesita urgentemente sumar tres puntos para recuperar el primer puesto y encarrilar su clasificación a los playoffs. La victoria de Estudiantes sobre Unión (24 puntos) supuso un duro golpe para Vélez, que ahora se encuentra en la necesidad de demostrar su valía y recuperar el terreno perdido. El rendimiento reciente del equipo ha sido irregular, con dos derrotas consecutivas en el Apertura, a pesar de su reciente triunfo en la Copa Argentina contra Deportivo Armenio. La recuperación de Lucas Robertone, quien se recuperó de una distensión, es una buena noticia para el entrenador. Central Córdoba, por su parte, llega al encuentro en una situación complicada, ubicado en la decimotercera posición con 12 puntos y arrastrando dos derrotas consecutivas. El equipo de Santiago del Estero sufrió una abultada derrota 5-0 ante Estudiantes en La Plata y otra derrota 1-3 frente a Newell's Old Boys jugando como local. La enfermería preocupa al equipo visitante. Alan Aguerre, quien sufrió un derrame en su rodilla en el último partido, finalmente estará disponible, mientras que Juan Pablo Pignani no podrá ser de la partida debido a una expulsión. Lucas Pusineri, el director técnico de Central Córdoba, deberá reestructurar su equipo para enfrentar el desafío en el Amalfitani. La necesidad de sumar puntos es imperiosa para el Ferroviario, que busca alejarse de la zona baja de la tabla y aspirar a mejores resultados en el torneo. El partido se presenta como un enfrentamiento crucial para ambos equipos, con objetivos diferentes pero con la misma necesidad de obtener una victoria que impulse su rendimiento y sus aspiraciones en el campeonato. El once inicial probable de Vélez, según lo previsto, incluirá a Tomás Marchiori en el arco; Joaquin García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana y Elías Gómez en la defensa; Claudio Baeza y Tobias Andrada en el mediocampo; Dilan Godoy, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en la zona de creación; y Florián Monzón en la delantera. El entrenador Guillermo Barros Schelotto buscará un equipo equilibrado y ofensivo para asegurar los tres puntos. Por el lado de Central Córdoba, el probable equipo inicial contaría con Alan Aguerre en la portería; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Diego Barrera en defensa; Matías Vera, Juan Cardozo y Fernando Martínez en el centro del campo; y Alan Laprida junto a Michael Santos o Ezequiel Naya en el ataque. Lucas Pusineri deberá encontrar la estrategia adecuada para contrarrestar la ofensiva de Vélez y buscar sorprender en el Amalfitani. El árbitro designado para el encuentro será el encargado de impartir justicia en este duelo clave del Torneo Apertura





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