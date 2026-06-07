Velatorio público del Indio Solari en el Polideportivo José María Gatica

La despedida del ídolo popular se llevará a cabo en un recinto que cuenta con una cancha polifuncional de 20 x 40 metros y una nutrida área de servicios, como sanitarios, vestuarios y otros espacios multifuncionales.

El velatorio público del cantante y músico argentino Indio Solari se extenderá durante la jornada dominical en el Polideportivo José María Gatica , ubicado en Villa Domínico , partido de Avellaneda .

La despedida del ídolo popular se llevará a cabo en un recinto que cuenta con una cancha polifuncional de 20 x 40 metros y una nutrida área de servicios, como sanitarios, vestuarios y otros espacios multifuncionales. La organización del evento prevé una jornada dominical que se extienda hasta la noche, con una masividad tal que obligó a cambiar los planes iniciales.

Aunque se había previsto que el velatorio comenzara a las 11, los seguidores comenzaron a entrar al recinto desde las 10, debido a la gran cantidad de personas que acudieron a despedir al cantante. La familia de Solari y el intendente Jorge Ferraresi confirmaron que el velatorio se llevará a cabo en el Polideportivo José María Gatica, y que el mismo se analizará con la familia del cantante.

El operativo de seguridad y las postas de emergencia situadas en el perímetro del polideportivo continuarán hasta el cierre de la jornada. La familia de Solari también dejó una profunda reflexión de lo que fue su distinguida obra que perdurará en la memoria de los fanáticos. El cantante falleció el pasado viernes en su casa de Parque Leloir, a los 77 años, dejando una obra musical que quedará para la eternidad.

El Polideportivo José María Gatica se encuentra ubicado en la zona de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, y puede ser accesado en días hábiles a través de la autopista Buenos Aires - La Plata o el Puente Pueyrredón. El recinto cuenta con un vallado perimetral para rodear al féretro, y la organización del evento prevé una jornada dominical que se extienda hasta la noche.

Lo que resta definir es si el féretro continuará en el interior del lugar los próximos días





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