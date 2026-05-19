Velada de premios: Figuras de la tele llevan el Oro y Estatuillas de la Aptra

Asociación de periodistas entrega estatuillas y, entre otras figuras destacadas, Ponce y Oliveros se llevan el Oro de la Aptra día 18 de mayo.

Hubo sorpresas y reconocimientos inesperados; uno por uno, los nombres de los que se llevaron estatuilla; ¿quién se llevó el oro? Este lunes 18 de mayo las figuras más destacadas del mundo de la televisión protagonizaron una nueva velada de premios : la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina s ( Aptra ) entregó los Santiago Del Moro estuvo nuevamente al frente de la ceremonia Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve) Rolando Graña (América noticias y GPS – América) Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece ) Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece .

Hubo sorpresas y reconocimientos inesperados; uno por uno, los nombres de los que se llevaron estatuilla; ¿quién se llevó el oro? Este lunes 18 de mayo las figuras más destacadas del mundo de la televisión protagonizaron una nueva velada de premios: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregó los Santiago Del Moro estuvo nuevamente al frente de la ceremonia Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve) Rolando Graña (América noticias y GPS – América) Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece) Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece





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