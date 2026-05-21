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Vehículos compactos para uso personal y laboral: VW Tukan, BYD Mako y Renault Niagara

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Vehículos compactos para uso personal y laboral: VW Tukan, BYD Mako y Renault Niagara
Pickups CompactasAlternativas A Las Medianas Y Más PequeñasProporciones
📆5/21/2026 2:15 PM
📰clarincom
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La categoría de pickups compactas se ha vuelto popular en el mercado de autos, ofreciendo una alternativa práctica y equilibrada entre las medianas y las más pequeñas. Tres modelos, VW Tukan, BYD Mako y Renault Niagara, se suman a esta tendencia y se espera que otras tantas lleguen a partir de este año, algunas con versiones híbridas.

Son vehículos ideales para combinar actividades laborales con las de uso personal. Actualmente hay cuatro opciones en oferta y llegarán otras tantas a partir de este año; varias de ellas con versiones híbridas.

VW Tukan, BYD Mako y Renault Niagara, tres de los cuatro modelos que se sumarán al segmento de pickups compactas.cobran cada vez más relevancia en el mercado de autos. Nacieron como una alternativa a lo que había disponible y resultaron una opción muy práctica: ni tan grandes y pesadas como las medianas ni tan chicas como las más pequeñas.

Sus proporciones, capacidades y arquitectura mostraron un buen equilibrio para compartir un uso de trabajo con un uso particular, ya sea como vehículo familiar o recreativo

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Pickups Compactas Alternativas A Las Medianas Y Más Pequeñas Proporciones Capacidades Y Arquitectura Equilibradas Uso De Trabajo Con Uso Particular VW Tukan BYD Mako Y Renault Niagara

 

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