Vecinos redujeron a un motochorro en Merlo tras un violento robo con arma blanca

Un delincuente de 37 años fue aprehendido por transeúntes y trabajadores luego de intentar robarle a una mujer en el barrio Rivadavia. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

Un tenso episodio de inseguridad se vivió este martes por la mañana en el partido de Merlo , provincia de Buenos Aires , cuando un hombre de 37 años fue capturado por civiles tras perpetrar un violento robo.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Sica y la calle Lafayette, situadas en el barrio Rivadavia, una zona que ha sido escenario de reiterados reclamos por parte de los residentes debido a la falta de vigilancia policial y la frecuencia con la que se producen actos delictivos en la vía pública. Según los informes preliminares, el sospechoso circulaba a bordo de una motocicleta cuando identificó a su víctima, una mujer que caminaba por la vereda. Sin mediar palabra, el individuo descendió del rodado y la amenazó utilizando un arma blanca para despojarla de su teléfono celular. Tras cometer el ilícito, el sujeto intentó darse a la fuga rápidamente, pero su maniobra fue frustrada por un grupo de vecinos y obreros que trabajaban en las inmediaciones, quienes al percatarse de la desesperación de la mujer, iniciaron una persecución inmediata. La rápida respuesta de los testigos permitió interceptar al delincuente a pocos metros del lugar antes de que pudiera perderse entre las calles aledañas. En un momento de alta tensión, el sujeto fue reducido y retenido contra el pavimento por las personas que intervinieron. Durante la espera a las autoridades, se registraron escenas de bronca y hartazgo social, donde los ciudadanos le recriminaron su accionar con frases contundentes como ponete a laburar, exigiendo un cambio en la conducta del detenido mientras lo mantenían inmovilizado. Esta clase de episodios, donde la comunidad asume un rol activo ante la ausencia de patrullaje preventivo, se ha vuelto cada vez más frecuente en el conurbano bonaerense, aunque las autoridades advierten constantemente sobre los riesgos que implica confrontar directamente a los delincuentes, ya que esto suele escalar los niveles de violencia y puede poner en peligro innecesario la integridad física de quienes intentan defender a sus pares. Finalmente, efectivos pertenecientes al Comando de Patrullas de Merlo arribaron al punto del incidente tras recibir alertas al sistema de emergencias. Al confirmar que el hombre aún poseía el dispositivo móvil de la víctima en su poder, los uniformados procedieron a su arresto formal. El sospechoso fue trasladado de inmediato a la comisaría local y quedó bajo la disposición de la justicia, donde deberá responder por los cargos de robo calificado. Este suceso no solo resalta la efectividad de la colaboración ciudadana ante un delito flagrante, sino que también reabre el debate sobre la seguridad ciudadana y la creciente sensación de abandono que manifiestan los vecinos, quienes ante la reiteración de los hechos terminan tomando medidas que podrían derivar en consecuencias mucho más trágicas para la sociedad





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