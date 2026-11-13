Vasco y Pedro se enfrentan por una plaza en la final de la Copa Argentina

Los técnicos Alejandro Estévez Vasco y Pedro Troglio lideran a Boca Juniors y Banfield respectivamente en una revancha clave por la Supercopa Argentina.

Alexandro Estévez Vasco y Pedro Troglio, dos entrenadores con una larga trayectoria en el fútbol argentino, se vuelven a cruzar después de una década sin enfrentamientos directos en partidos oficiales. El objetivo inmediato para ambos es clasificar a sus respectivos equipos, Boca Juniors y Banfield, hacia la gran final del certamen federal. Este encuentro representa un momento crucial en la temporada, donde la experiencia y la táctica de ambos técnicos determinarán el rumbo de una de las competencias más prestigiosas del país.

Historial de Enfrentamientos Técnicos

Este sábado se registrará el quinto duelo mano a mano entre Alejandro Estévez Vasco y Pedro Troglio en el banco de suplentes. Aunque no se enfrentan desde hace mucho tiempo, su historial compartido está marcado por partidos de alto vuelo y mucha intensidad. El primer capítulo de esta rivalidad técnica ocurrió el 20 de marzo de 2012, durante la primera edición de la Copa Argentina. En aquel entonces, Pedro Troglio dirigía al Club Atlético Boca Juniors, conocido como el Xeneize, mientras que Alejandro Estévez Vasco, con apodo El Bicho, daba sus primeros pasos en la dirección técnica al comando del Club Atlético Tigre.

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El partido de aquella jornada finalizó con un empate 1-1, donde Nicolás Blandi abrió el marcador para los locales y Román Martínez igualó para el equipo de Vasco. La alegría para uno de los dos técnicos se demoró hasta el final de la instancia, ya que Boca Juniors se impuso en la definición desde el punto penal con un marcador global de 4-1. Este triunfo temprano para el actual técnico de Boca Juniors sentó las bases de lo que sería una carrera exitosa para ambos, aunque sus caminos divergirían significativamente en los años siguientes.

Reencuentro en la Bombonera y Divergencias

La salida de Alejandro Estévez Vasco hacia tierras uruguayas, donde asumió la dirección de Nacional, provocó que el siguiente encuentro entre ambos se diera con Vasco ya al mando del club que dirige actualmente. El 7 de diciembre de 2014, cuatro meses después de su nombramiento como entrenador de Boca, el equipo de la Ribera se midió en la Bombonera ante un Gimnasia y Esgrima La Plata, nuevamente bajo la batuta de Troglio. Esa noche, los goles de Jorge Rojas y Pablo Vegetti definieron el encuentro a favor del Xeneize, consolidando la superioridad técnica de Vasco en ese periodo.

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Más de una década tuvieron que esperar ambos entrenadores para volver a verse las caras en competiciones oficiales. El recuerdo más reciente entre estos dos estrategas se dio en el Torneo Julio Humberto Grondona, el cual Boca Juniors ganaría con Vasco a la cabeza. Unos meses antes de la coronación xeneize, el equipo de Arruabarrena visitó el Estadio Florencio Sola, sede de Banfield, para medirse ante el equipo de Troglio. En un encuentro parejo, similar a todos sus históricos duelos, el Lobo abrió el marcador al inicio del segundo tiempo y parecía llevarse una victoria vital en La Plata.

Impacto Inmediato y Consecuencias en el Fútbol

La carrera de Alejandro Estévez Vasco lo llevó a dirigir durante un largo tiempo fuera del país, lo que permitió que se alejara de medirse frecuentemente ante Troglio en el circuito nacional. Sin embargo, su regreso y éxito con Boca Juniors han reactivado esta dinámica. Este sábado, tanto tiempo después del último mano a mano, se espera un partido definido por la necesidad de sumar tres puntos vitales. La estructura táctica de ambos técnicos, con sus respectivos enfoques defensivos y ofensivos, promete un choque estratégico donde cada error puede ser decisivo.

La relevancia de este partido trasciende el ámbito local, ya que clasificar a la final implicaría un reconocimiento mayor para los clubes involucrados y sus hinchas. Para los seguidores de Boca Juniors y Banfield, este encuentro es la oportunidad de ver a sus ídolos técnicos en acción nuevamente. La atmósfera en las gradas será eléctrica, reflejando la pasión que caracteriza al fútbol argentino en las instancias eliminatorias o de definición.

Respaldo de la Final de la Supercopa Argentina

Este duelo se enmarca en el contexto de la Supercopa Argentina, una competición que ha ganado en importancia y competitividad. La final de esta copa, como se vio en ediciones anteriores, puede ser infartante, como cuando Estudiantes pasó del 2-0 al 2-2 en minutos y Alario puso el 3-2 en el alargue. Esta referencia histórica subraya la imprevisibilidad y la emoción que rodean a las finales del fútbol argentino, donde la diferencia entre el triunfo y la derrota es mínima.

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La expectación se centra en cómo ambos técnicos manejarán la presión y las sustituciones en los minutos clave del partido. Con Alejandro Estévez Vasco y Pedro Troglio liderando a sus equipos, se espera una batalla táctica que definirá no solo el resultado del encuentro, sino también el camino hacia la gloria en el certamen. El público podrá disfrutar de una demostración de fútbol de alta calidad, donde la experiencia de estos veteranos técnicos será la protagonista absoluta en el escenario deportivo.