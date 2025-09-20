VAR y Decisión Polémica: Sarmiento se Lleva la Victoria ante Barracas Central en un Partido Agónico

Un gol anulado por el VAR en el último minuto y decisiones arbitrales polémicas marcaron el triunfo de Sarmiento sobre Barracas Central. Acosta, el arquero de Sarmiento, fue clave para la victoria. Iván Tapia anotó el gol decisivo en un partido lleno de emociones y controversias.

En el último suspiro del partido, concretamente en el minuto 93, Nicolás Demartini parecía haber rescatado un empate agónico para el equipo de Barracas Central , conocido como el 'Guapo'. Sin embargo, la alegría duró poco. El gol fue invalidado de inmediato por el asistente arbitral, tras una minuciosa revisión del VAR a cargo de Diego Ceballos. La decisión, que generó controversia en el campo, fue posteriormente confirmada como correcta por la repetición de las imágenes.

Se comprobó, mediante el trazado de líneas en la pantalla, que Demartini se encontraba en posición adelantada al momento del pase. La jugada, que mantuvo a la afición al borde del asiento, se originó en un centro preciso de Facundo Mater, quien desde fuera del área envió el balón buscando conectar con alguno de sus compañeros en el área rival. El árbitro principal, Nicolás Ramírez, recibió la advertencia del VAR y convalidó la decisión, decretando el fuera de juego. Esta determinación representó un alivio significativo para el guardameta de Sarmiento, el arquero Acosta, quien había quedado expuesto en la jugada al intentar cortar el envío y dejando su arco desprotegido. \Acosta, quien había estado en el punto de mira, se convirtió en una figura crucial para que Sarmiento se llevara los tres valiosos puntos. Su desempeño destacó con atajadas cruciales, incluyendo una espectacular intervención abajo ante un cabezazo potente de Bruera y una volada impresionante hacia el final del partido para desviar un potente remate de Candia por encima del travesaño. Este mismo Acosta, que parecía encaminarse a ser la figura indiscutible del encuentro, estuvo a punto de pasar de héroe a villano. La anulación del gol de Demartini desató airadas protestas en el banquillo local, pero la evidencia visual, tras la revisión de las imágenes, confirmaba la infracción. Barracas Central, al no concretar el empate, dejó escapar la oportunidad de consolidarse como líder de la Zona A, quedando ahora a la expectativa de lo que suceda con los resultados de Unión y Boca en sus respectivos encuentros. \El gol que selló la victoria para Sarmiento fue obra de Iván Tapia. El jugador, en una jugada polémica, le propinó un planchazo a Giménez, acción que desató la furia del banquillo de Sarmiento, que solicitó la expulsión inmediata. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez, que se encontraba cerca de la jugada, optó por mostrarle la tarjeta amarilla. La decisión fue refrendada por el VAR, que no consideró necesaria la expulsión. A partir de este momento, el encuentro se vio empañado por un tenso conflicto entre el entrenador de Barracas Central, Sava, y un ayudante de Insúa. El entrenador Sava, visiblemente molesto y exaltado, fue finalmente expulsado del campo de juego debido a sus airadas protestas. La intensidad del partido se mantuvo hasta el último segundo, con decisiones arbitrales clave que definieron el rumbo del encuentro. La emoción y la tensión se apoderaron del estadio, con un final que mantuvo a los espectadores al filo de sus asientos





