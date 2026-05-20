VAR Decisions to Blame for Xeneize Draw, Opposition Criticize Both Sides for Lack of Penalties

The VAR was heavily scrutinized for both sides, as there were incidents where it was used to disallow goals and other times missing the hand of the opposing player. In one instance, a debatable decision in the closing minutes allowed the opposition to equalize, while in another crucial moment, a penalty shout was ignored by the ref. Meanwhile, both teams committed errors that could have impacted the final outcome.

Así fue la mano de Delgado por la que anularon el gol de Merentiel en el final El Xeneize , con uno más en el cierre, empató 1-1 con Cruzeiro y llega obligado a la fecha final.

En el cierre, le anularon mal el 2-1 y hubo una mano polémica de Lucas Romero.una intervención fantasmal del VAR para anular por una mano de Delgado un gol de Merentiel , apoyado en una imagen que de ninguna tiene la nitidez que requiere semejante decisión. Y lo que es más increíble, en la última jugada del partido, en un centro que da pleno en el brazo del Perro Romero.

Valenzuela, a la deriva, la juzgó como casual, y el VAR no llamó, como sí lo hizo en las dos situaciones conflictivas . Lo que no se entiende es cómo el mismo VAR bucea para encontrar una mano no visible de Delgado y se desentiende groseramente en una situación tan evidente





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