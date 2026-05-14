Vance afirma que el gobierno estadounidense se preocupa por la situación financiera del pueblo estadounidense

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, declaró este miércoles que los principales negociadores estadounidenses siguen avanzando en las conversaciones de paz con Irán, a pesar de una serie de respuestas insatisfactorias por parte de Teherán en las últimas semanas. Además, se refirió a la Reserva Estratégica de Petróleo y a la violencia entre Israel y Hezbollah.

Vance afirmó que el gobierno sí se preocupa por la situación financiera del pueblo estadounidense .

"No creo que el presidente haya dicho eso. Es una tergiversación de sus palabras", declaró Vance el miércoles en una conferencia de prensa sobre fraude. La controversia comenzó el martes. Al salir de la Casa Blanca, un periodista preguntó a Trump si la situación económica de los ciudadanos lo motivaba a buscar un acuerdo de paz con Irán.

El mandatario respondió: "En absoluto. Lo único que me importa, cuando hablo de Irán, es que no tengan armas nucleares. No pienso en la situación económica de los estadounidenses". El vicepresidente declaró este miércoles que los principales negociadores estadounidenses siguen avanzando en las conversaciones de paz con Irán, a pesar de una serie de respuestas insatisfactorias por parte de Teherán en las últimas semanas.

"Esta mañana pasé bastante tiempo hablando por teléfono con Jared Kushner y Steve Witkoff, y también con varios de nuestros amigos en el mundo árabe", declaró Vance ante la prensa en referencia a los dos principales enviados del gobierno a Irán. Y agregó: "Miren, creo que estamos progresando. La cuestión fundamental es si estamos progresando lo suficiente como para cumplir con la línea roja del presidente". Marco Rubio, secretario de Estado de EE.

UU. , sostuvo que la comitiva que viaja a China espera convencer al país asiático de que tenga un rol más activo para persuadir a Irán de que abandone sus actividades en el Golfo. En ese sentido, como reportó The Times of Israel, recordó que uno de los barcos que tiene China en el Golfo fue atacado el pasado fin de semana por el país persa.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que Irán está "aterradoramente cerca" de construir armas nucleares, según reportó CNN. Lo hizo ante la Comisión de Servicios Armados del Senado. Precisó que el país persa se encuentra "a semanas" de enriquecer una tonelada de urania a niveles aptos para armamamentos.

La Reserva Estratégica de Petróleo se desplomó en 8,6 millones de barriles la semana pasada, la mayor caída registrada desde principios de la década de 1980, según datos federales publicados el miércoles. El récord anterior se estableció en septiembre de 2022 bajo la presidencia de Joe Biden. Esto deja a la SPR, la reserva nacional de crudo de emergencia, en su nivel más bajo desde octubre de 2024. Funcionarios israelíes y libaneses se reunirán el jueves en Washington, D.C.

, para celebrar otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, en un momento en que la violencia entre Israel y Hezbollah se recrudece y el frágil alto el fuego corre el riesgo de colapsar. La delegación estadounidense estará integrada otra vez por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, según informó un funcionario a CNN.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no asistirá, ya que se encuentra en Pekín con el presidente Donald Trump.

"Los Emiratos Árabes Unidos niegan todas las informaciones que circulan sobre una visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a los EAU, o sobre cualquier comitiva militar israelí en territorio emiratí", publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU el X. Y añadió: "Los Emiratos Árabes Unidos desean recalcar que sus relaciones con Israel son totalmente transparentes y se establecieron dentro del marco claro determinado por los Acuerdos de Abraham, lo que significa que no se llevan a cabo mediante canales secretos y extraoficiales". Dos hombres fueron ahorcados el miércoles en Irán, según las autoridades y grupos de defensa de los derechos humanos.

Se trata de Ehsan Afreshteh, un presunto espía entrenado por el Mossad en Nepal y que habría vendido información sensible a Israel, y Mohammad Abbassi, hallado culpable de matar un policía durante manifestaciones antigubernamentales de enero, de acuerdo con las mismas fuentes. Se trata de las más recientes ejecuciones desde el inicio de la guerra desencadenada en Oriente Medio por el ataque conjunto del 28 de febrero que Estados Unidos e Israel lanzaron contra la República Islámica. Desde entonces, las detenciones y ejecuciones se han multiplicado





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