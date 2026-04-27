Valeria Mazza conduce los Premios Martín Fierro de la Moda 2026: una noche de glamour y elegancia

La icónica supermodelo Valeria Mazza, con 54 años de edad, liderará la conducción de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 en Telefe. Con una carrera destacada en la moda internacional, Mazza compartirá el escenario con figuras como Iván de Pineda, el Chino Leunis y Zaira Nara en una ceremonia que promete ser inolvidable.

La pantalla de Telefe se prepara para un evento de lujo este domingo con la transmisión de los Premios Martín Fierro de la Moda, un espectáculo que promete cautivar a los amantes de la moda y el entretenimiento.

La conducción estará a cargo de Valeria Mazza, una figura emblemática que ha dejado una huella imborrable en la industria de la moda. Nacida el 17 de febrero de 1972 en Rosario, la reconocida empresaria y conductora cumple este año 54 años, consolidándose como un ícono de elegancia y estilo. Su carrera comenzó a los 14 años, cuando fue descubierta por Roberto Giordano, marcando el inicio de una trayectoria que la convertiría en la primera supermodelo nacida en Hispanoamérica.

Durante la década de los 90, compartió pasarela con leyendas como Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell, desfilando para marcas prestigiosas como Valentino, Armani, Versace y Christian Dior. Además, su rostro ha adornado las portadas de más de 550 revistas en todo el mundo, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de la moda internacional.

Este domingo, a partir de las 21 horas, Mazza aportará su experiencia y carisma al frente de la ceremonia de APTRA, acompañada por Iván de Pineda. La alfombra roja, un escenario de ensueño, será presentada por el Chino Leunis y Zaira Nara, y contará con la presencia de más de 300 invitados de la industria.

El evento también tendrá una cobertura especial en streaming a través de los canales digitales de Telefe, permitiendo que los espectadores disfruten de cada detalle de esta noche de gala. La expectativa es alta, no solo por los premios en sí, sino también por la posibilidad de ver a las figuras más destacadas de la moda y el espectáculo reunidas en un mismo lugar.

Los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 prometen ser una noche inolvidable, llena de glamour, talento y emociones





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