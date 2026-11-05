Valeria Mazza celebra su 19 gala anual para el Hospital Austral

Valeria Mazza y Alejandro Gravier reunieron a la élite porteña en el Palacio Duhau para la 19 edición de la gala benéfica del Hospital Austral, enfocada en la salud infantil.

La modelo y empresaria Valeria Mazza encabezó la 19 gala anual de su fundación en el emblemático Palacio Duhau, ubicado en la Avenida Alvear de Buenos Aires. Este evento benéfico reunió a destacados personajes de la sociedad argentina, la política y el mundo empresarial con el objetivo central de recaudar fondos para el Hospital Universitario Austral.

Objetivo pediátrico y equipamiento crítico

La edición 2026 de esta gala tiene como misión específica financiar la creación del nuevo Hospital de Día Pediátrico. Este espacio especializado está diseñado para brindar una atención más eficiente y humanizada a niños y adolescentes que padecen enfermedades crónicas, mejorando significativamente su calidad de vida y tratamiento médico.

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Además de esta nueva infraestructura, la recaudación obtenida en la edición 2025 ya permitió adquirir equipamiento de neuromonitoreo multimodal de última generación. Este sistema incluye electroencefalografía continua, ecografía Doppler transcraneal y pupilometría, herramientas esenciales para pacientes sometidos a tratamientos críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Asistentes y figuras de la alta sociedad

La anfitriona Valeria Mazza lució una pieza exclusiva de Alta Costura de Lage, confeccionada en brocato de seda natural con laminado en platino. Acompañada por su esposo y coprotagonista de la noche, Alejandro Gravier, recibió a cientos de invitados en los jardines del Palacio Duhau, vecino de la Nunciatura Apostólica.

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Entre los asistentes se encontraron figuras clave como el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, junto a su esposa Gabriela Vaca Guzmán. También estuvieron presentes el CEO de Newsan, Luis Galli, con su esposa Angie Reyser, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, acompañado por su esposa Stephanie y el gerente general del Palacio Duhau, Leandro Livschitz.

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, acudió al evento acompañada por su esposo Jorge Aguado. El diputado Luis Petri y Cristina Pérez también se sumaron a la celebración, demostrando el amplio respaldo político e institucional que esta causa médica recibe en la capital argentina.

Presentación de diseñadores y celebridades

La moda fue el hilo conductor de la noche, con estrellas como Milagros Schmöll luciendo un diseño de Adrián Brown. Nathalie Sielecki también destacó con un look de Alberta Ferretti, mientras que Taina Gravier vistió un vestido midi de Lage realizado en tull de seda bordado a mano con cristales y un diseño floral.

El diseñador Gabriel Lage estuvo presente junto a la modelo Aldana Ramos, quien lució un diseño de alta costura con inspiración selvática en tono plata. La presencia de Charly Fonseca y Fabián Zitta confirmó el interés del mundo de la moda en esta causa solidaria.

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La familia de los Gravier estuvo muy representada, con la presencia de Tiziano Gravier, hijo esquiador alpino, y Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Valentina Barbier, hija de Juliana Awada, también compartió la velada con Benicio, consolidando la unión de las principales familias de la sociedad argentina.

Compromiso institucional con la salud

Rafael Aragón, director general del Hospital Universitario Austral, asistió al evento junto a su esposa, Soledad Salaberri. Su presencia subrayó el compromiso institucional con la mejora continua de la infraestructura hospitalaria y la atención a los más jóvenes.

La gala contó con la visita de personalidades como Benito Fernández, quien llegó directamente desde el aeropuerto en Salta para saludar a su amiga Valeria Mazza. Otros invitados notables incluyeron a Federico Salvai, Carolina Stanley y Fabián Perechodnik, quienes se unieron a la celebración.

Empresarios como Miguel Sulichin y Alejandro MacFarlane fueron recibidos personalmente por Alejandro Gravier. La noche finalizó con la confirmación del éxito de esta iniciativa, que sigue siendo un pilar fundamental para la sostenibilidad y expansión de los servicios médicos del Hospital Austral.