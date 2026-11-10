Valentino Merlo se reencuentra con el cura de su escuela en la vigilia con el papa León XIV

Valentino Merlo se reencontró con Claudio Castricone, su excura del colegio secundario, durante el show previo a la vigilia de jóvenes con el papa León XIV en Palermo.

El cantante rosarino Valentino Merlo se reencontró con Claudio Castricone, quien fue cura de su colegio secundario, durante el show previo a la vigilia de jóvenes con el papa León XIV en Palermo. El momento ocurrió arriba del escenario, en la previa del evento, y se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.

Antes de la llegada del Santo Padre, Merlo se presentó en el show musical conducido por Luquitas Rodríguez, Sofía Martínez e Ignacio Girón. Allí interpretó los éxitos 'Si un día estás sola' y 'Hoy', ante una multitud de jóvenes.

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Reencuentro de Valentino Merlo con su cura

Al finalizar su actuación, Valentino Merlo divisó a uno de los religiosos presentes, intercambió unas palabras con él y ambos se fundieron en un caluroso abrazo. La escena sorprendió a los conductores de la transmisión, que la siguieron en directo.

Merlo expresó su asombro con pocas palabras: dijo que acababa de vivir algo increíble, porque el religioso era el cura de su escuela, y que todavía no podía creerlo. Su reacción, cargada de emoción, fue lo primero que destacaron quienes seguían el evento.

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El inesperado reencuentro se dio en medio de una marea de jóvenes y en la antesala de la presentación del Pontífice. Para los presentes, el abrazo funcionó como un gesto espontáneo que contrastó con la organización solemne de la jornada en Palermo.

Claudio Castricone recuerda los inicios de Merlo

Claudio Castricone recordó, entre risas, los primeros pasos musicales de Valentino Merlo en su Santa Fe natal. El sacerdote remarcó que el cantante fue alumno de la Escuela Técnica de Fátima, ubicada en Barrio Tablada.

Castricone contó que conoció a Merlo durante la etapa secundaria y que, en ese tiempo, el joven cantaba en todos los actos escolares. Según sus palabras, la memoria de esos años fue la que hizo que el reencuentro resultara tan emotivo para ambos.

En su mensaje, el religioso alentó a Merlo a seguir adelante con su carrera, mientras la audiencia celebraba el reconocimiento. El intercambio, transmitido al público en vivo, mostró la relación de cercanía que mantuvieron el alumno y su antiguo docente de la escuela.

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Repercusión del encuentro en la vigilia

El momento se transformó en uno de los más virales y simpáticos de la histórica jornada en Palermo. Las imágenes del abrazo circularon entre los asistentes y en las redes, a partir del registro de la transmisión.

La presencia del Papa León XIV reunió a una gran cantidad de jóvenes, y el reencuentro de Merlo con su antiguo cura aportó un componente personal dentro del programa musical previo. La combinación de música, fe y memoria escolar definió el tono de la previa del evento.

La información disponible no detalla nuevas presentaciones de Merlo ni fechas adicionales vinculadas al encuentro. Lo que queda documentado es la actuación previa a la llegada del Santo Padre y el abrazo que marcó el cierre de la previa en el escenario.