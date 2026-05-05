Valentini y el descenso a la Serie B: un nuevo desafío en su carrera

El defensor argentino Valentini descendió a la Serie B con el Hellas Verona tras una temporada marcada por lesiones y falta de continuidad. Su salida de Boca Juniors y su paso por la Fiorentina lo llevaron a Italia, donde busca reconstruir su carrera.

La trayectoria de Valentini en el fútbol italiano ha sido un camino lleno de altibajos, marcado por la ilusión inicial, las lesiones y finalmente, el descenso con el Hellas Verona .

Tras una salida complicada de Boca Juniors, donde dejó claro su deseo de continuar pero sintió falta de reciprocidad, el defensor argentino buscó una nueva oportunidad en la Fiorentina. El club toscano lo había estado siguiendo de cerca, pero la oportunidad de jugar regularmente nunca se materializó. En enero de 2025, Valentini fue cedido al Hellas Verona con el objetivo de ganar ritmo de juego y adaptarse al fútbol italiano, una liga que representaba un nuevo desafío en su carrera.

Su comienzo en Verona fue prometedor, integrándose rápidamente al esquema táctico de Paolo Zanetti y demostrando su solidez en el juego aéreo y su capacidad física. Sin embargo, la fortuna le jugó una mala pasada, ya que una lesión muscular en agosto y septiembre lo detuvo en seco, interrumpiendo su buen momento y afectando su continuidad en el equipo.

La temporada 2025-26 se caracterizó por la alternancia entre titularidad y suplencia, y sus actuaciones no lograron convencer ni a la directiva del club ni al cuerpo técnico de la selección argentina, que no volvió a convocarlo después de la gira por Estados Unidos en marzo de 2024. Valentini había tenido una breve participación en esa gira, reemplazando a Marcos Senesi y permaneciendo en el banquillo durante la victoria 3-1 contra Costa Rica.

Su paso por Boca Juniors, un club que considera su hogar, dejó recuerdos imborrables, pero también una sensación de desencanto por la forma en que terminó su vínculo con la institución. A pesar de ello, mantiene un profundo agradecimiento por los diez años que vistió la camiseta xeneize. Incluso formó parte del equipo que disputó la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, una experiencia que valora enormemente.

Ahora, con 25 años, Valentini se enfrenta al reto de reconstruir su carrera desde la Serie B italiana, con la esperanza de recuperar su mejor nivel y volver a ser considerado por la selección argentina. El descenso del Hellas Verona a la Serie B representa un revés importante, pero también una oportunidad para demostrar su valía y volver a encontrar el camino del éxito.

La experiencia adquirida en el fútbol italiano, a pesar de las dificultades, le ha permitido crecer como jugador y madurar como persona. Valentini está decidido a aprovechar esta nueva etapa para superar los obstáculos y alcanzar sus metas profesionales. Su talento y su dedicación son sus principales fortalezas, y confía en que podrá superarse a sí mismo y volver a ser un jugador importante en el fútbol argentino e italiano.

La Serie B italiana le ofrece un escenario propicio para demostrar su capacidad y volver a ganarse la confianza de los entrenadores y los aficionados. Valentini está dispuesto a trabajar duro y a dar lo mejor de sí para ayudar a su equipo a ascender a la Serie A y alcanzar el éxito deportivo. Su historia es un ejemplo de perseverancia y superación, y su determinación lo impulsará a seguir adelante a pesar de las adversidades.

El futuro de Valentini en el fútbol italiano es incierto, pero su talento y su ambición lo convierten en un jugador a seguir de cerca





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