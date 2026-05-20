Valentina regresa a la Argentina con nuevos proyectos y una propuesta renovada

La marca de moda Valentina, que se convirtio en un fenomeno cultural en Argentina, regresa con una propuesta renovada a un mercado diferente, buscando conectar con nuevas generaciones. Las creadoras aseguran que su esencia original continuara intacta, aunque adaptada a las nuevas formas de comunicacion y consumo, y que cuentan con el apoyo de empresas como Footy, Inkdrop, Editorial Aladin y Grafikart.

Valentina vuelve a la Argentina con nuevos proyectos y una propuesta renovada bajo la produccion de Natalia Tagliacozzo, Victoria Gondell y Gabriela Szejer, aprovechando su gran popularizacion cultural en el pais.

La marca cuenta con una pelicula y discos, y una fuerte identificacion emocional, lo que la hizo ser muy querida por el publico. Ahora, su universo se vuelve a extender con una propuesta renovada, intentando conectar con nuevas generaciones y en un mercado diferente. Aunque estuvo apagada comercialmente durante años, nunca dejo de estar presente en el corazon de una generacion.

La creacion de Valentina surge por el gran amor y cariño recibido, incluso en los tiempos en que no tuvo presencia comercial activa





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valentina Nuevos Proyectos Propuesta Renovada Entorno Emocional Nunca Estuvo Apagada Comercialmente Diversas Compañías Nuevas Líneas De Productos Nuevas Oportunidades Impacto Emocional Reacciones Del Publico Crear Una Comunidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La psicología explica las siete frases que usan las personas con baja educaciónLa psicología identificó patrones de comportamiento relacionados con personas que responden de manera evasiva

Read more »

“Revival” de las Leliq en las licitaciones del Tesoro: qué título compran ahora los bancosLos nuevos instrumentos del Tesoro cambiaron el paradigma del negocio bancario. Lo que están haciendo los bancos, los números de la deuda y por qué el consumo quedó en segundo plano

Read more »

Se conocieron las primeras imágenes de una nueva pickup que llega a la ArgentinaLa futura camioneta compacta de Volkswagen apareció camuflada; utilizará plataforma MQB y apunta a uno de los segmentos con mayor crecimiento en la región

Read more »

Cocinas abiertas o cerradas: pese a las tendencias, las ventajas de tener una puertaSoluciones híbridas como puertas corredizas, paneles de vidrio o biombos móviles permiten separar los ambientes, pero regulando la integración

Read more »